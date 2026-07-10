Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio Estaba estacionado junto a otros vehículos y ardió con un tanque de GNC en su interior, lo que provocó un gran susto entre los vecinos 10 de julio 2026 · 20:20hs

Foto: @monis_ph (X) El incendio, registrado por un vecino de barrio Martin.

Vecinos de barrio Martin tuvieron una tarde de viernes alterada por un voraz incendio que destrozó totalmente un automóvil dentro de la cochera de un edificio icónico de la zona. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios contribuyó a que el episodio no pase a mayores.

Según las primeras informaciones sobre el caso, un utilitario Renault Kangoo comenzó a incendiarse en las primeras horas de la tarde en la cochera del edificio ubicado en la esquina de Colón y Mendoza, conocido como "El Palomar".

Si bien tiene sus plazas de estacionamiento al aire libre, la preocupación creció momentos después de que el fuego iniciara porque el vehículo tenía un tanque de GNC en su interior y tenía otros vehículos muy cerca.

Rápido accionar frente al incendio Fueron los propios vecinos quienes intentaron apagar las llamas en el inicio del siniestro, pero al no poder llamaron a los bomberos.

>> Leer más: Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera Rápidamente, una dotación de Bomberos Voluntarios llegó al lugar y pudo apagar el incendio, que destrozó por completo el vehículo. No se registraron heridos y se intentan establecer las causas que originaron las llamas.