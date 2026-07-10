Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

El hombre apresado trabajaba en una empresa en Villa Gobernador Gálvez. Montaron un operativo de vigilancia y lo detuvieron en la calle

Un hombre de 37 años fue capturado en Villa Gobernador Gálvez en el marco de una causa que lo investiga por presunto abuso sexual.

Tomás O. fue detenido a partir de una causa pendiente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente Tandil. El procedimiento fue realizado este miércoles personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Justicia de provincia de Buenos Aires y un fiscal de Tandil solicitaron por medio de un exhorto judicial a la justicia santafesina la búsqueda de paradero y captura inmediata del sospechoso.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región II, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, tras el exhorto judicial recibido el pasado 1° de julio.

Qué se sabe hasta el momento

Con los datos personales, fotos y datos sobre el entorno del hombre buscado, los investigadores lograron hallarlo. Montaron un operativo de vigilancia que permitió localizarlo mientras se encontraba en la vía pública, sobre calle San Martín al 2900, donde finalmente fue detenido, tras determinar que el hombre trabajaba en una empresa de Villa Gobernador Gálvez.

La causa cuenta con la intervención del fiscal Eguzquiza, del Juzgado de Garantías N° 2 de Tandil. Por disposición del funcionario judicial, el detenido fue notificado de la imputación, se le realizaron las diligencias de identificación correspondientes y quedó alojado a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial.