Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

En la provincia se registraron 79 homicidios, 47 de ellos en el departamento Rosario. Un alto porcentaje fue con armas de fuego y en la vía pública

Una imagen que está dejando de ser tan habitual en las calles de Rosario tras años de cientos de homicidios.

Un informe del Observatorio de Seguridad provincial reportó que el primer semestre de 2026 finalizó con 79 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe: 47 de ellos en el departamento Rosario y 18 en el departamento La Capital . Así, se registró la cifra más baja desde el 2014 para los primeros seis meses del año.

De los 17 departamentos restantes , se registraron homicidios en seis y se distribuyeron entre San Lorenzo (4), General López (3). General Obligado (2), 9 de Julio (1), San Cristóbal (1) y Constitución (1).

Del total de homicidios en la provincia, el 70% se produjeron usando armas de fuego . Esa proporción es un poco más elevada en La Capital, mientras que en Rosario el valor es similar al provincial. En tanto, los homicidios cometidos con armas blancas fueron ocho y se observa una disminución del 38,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado . La cantidad de homicidios cometidos por otros medios fue cinco, misma cifra registrada en el primer semestre de 2025.

La cantidad de personas muertas por el uso de armas de fuego en la provincia es la más baja desde 2014 y lo mismo se observa para el departamento Rosario. En cuanto a género, el 81% de las víctimas de homicidios en la provincia fueron varones y el 19% mujeres.

Homicidios en la vía pública

Como dato significativo, el 55,7% de las muertes registradas en el territorio provincial ocurrieron en la vía pública. Si se posa la lupa sobre Rosario, ese porcentaje es similar y llega al 57,4%, pero se eleva hasta el 72,2% cuando se observa en detalle a La Capital.

La cuestión de la violencia fue controlada en parte ya que el 48,1% de las muertes registradas en la provincia en los primeros meses de 2026 sucedieron en contextos de violencia delictual, indicó el informe. En el desglose, un 61,7% de esos asesinatos se dieron en Rosario y el 38,9% en La Capital.

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Sicarios y armas de fuego

En la provincia de Santa Fe, el primer semestre del año es el período temporal con menor acumulación de homicidios en contextos de economías ilegales u organizaciones criminales. En dos de cada diez muertes en la provincia, se detectó la presencia de un mandato o pacto previo al homicidio. En Rosario, ese porcentaje es mayor.

Según el informe oficial, en el departamento La Capital más de nueve de cada diez muertes registradas en los primeros seis meses de 2026 fueron cometidas con armas de fuego. Se trata del valor más elevado desde 2014.

Paralelamente, si se analiza la cantidad de víctimas, se advierte que el número de homicidios cometidos por armas de fuego durante los primeros seis meses de 2026 es más elevado que los de 2024 y 2025. No hubo muertes con armas blancas, y se registró un hecho con otros medios.

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Por su parte, en el departamento Rosario siete de cada diez muertes ocurridas entre enero y junio de 2026 fueron cometidas con armas de fuego. Se trata de un porcentaje que está por debajo de los obtenidos para los primeros seis meses del año en todos los períodos anteriores con excepción de 2024.

Por género

Si se analizan los homicidios por género, en el primer semestre en el departamento La Capital más de ocho de cada diez víctimas fueron varones. La cantidad relativa a otro género está entre las más elevadas, solamente por debajo de 2019. Las categorías de análisis incluyen: travesti, mujer trans, varón trans, mujer cis, varón cis y en investigación.

En el departamento Rosario, por su parte, durante los primeros seis meses de 2026 ocho de cada diez víctimas fueron varones. La proporción de víctimas femeninas, por lo tanto, es más alta respecto al año 2025 y se encuentra entre las más elevadas de la serie desde el 2014.

En tanto, entre el 1º de enero y el 29 de junio de 2026, el Observatorio Mumalá registró 26 femicidios en la provincia de Santa Fe, posicionándola como la segunda jurisdicción con más casos a nivel nacional. La violencia se concentra principalmente en los departamentos de Rosario y La Capital, ocurriendo la mayoría de los crímenes dentro del círculo íntimo de la víctima.