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Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

La plataforma digital Mi Argentina sumó una herramienta que brinda acceso seguro a los detalles de las relaciones laborales, salarios y descuentos

10 de julio 2026 · 09:09hs
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La aplicación Mi Argentina permitirá consultar la liquidación de sueldo en el celular: el paso a paso para revisarlo

La aplicación Mi Argentina permitirá consultar la liquidación de sueldo en el celular: el paso a paso para revisarlo

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación Mi Argentina que habilita la consulta de la liquidación digital de haberes desde el celular. Esta función, disponible para sistemas Android y iPhone, surgió del trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

El objetivo principal apunta a facilitar el acceso a la información laboral de las personas usuarias, centralizando los detalles de salarios y contribuciones en un único lugar digital.

La herramienta se encuentra en la sección Trabajo/Mis Empleos dentro de la app. Desde allí, cualquier persona incluida en el régimen de Liquidación Digital puede consultar cada una de sus relaciones laborales y visualizar el detalle de su liquidación. El sistema muestra el salario bruto y neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador. Este desarrollo busca otorgar mayor transparencia y control sobre los datos laborales.

Más servicios, menos trámites

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, señaló al presentar la herramienta: “Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas”. De este modo, el Estado refuerza su estrategia digital para simplificar trámites y mejorar la experiencia ciudadana en el acceso a la información.

Mi Argentina se consolidó como el perfil digital oficial de la ciudadanía argentina. A través de la aplicación, las personas pueden realizar trámites, solicitar turnos, gestionar credenciales y recibir información personalizada de forma digital. Entre los documentos disponibles en la app figuran el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.

La nueva funcionalidad de consulta de liquidaciones digitales se desarrolla junto a Arca y se integra en la plataforma para responder a una demanda creciente de servicios digitales laborales. La herramienta ofrece acceso rápido y seguro a información clave, sin la necesidad de acudir a oficinas ni esperar la emisión física de recibos o documentos.

Las personas usuarias acceden a los datos laborales ingresando en la sección Trabajo/Mis Empleos de la aplicación. Allí pueden seleccionar cada empleo registrado y ver el detalle de la liquidación, que incluye el desglose del salario bruto, el monto neto recibido, los descuentos efectuados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador. De esta forma, el sistema fomenta la transparencia y permite un seguimiento puntual de los ingresos y obligaciones laborales.

La digitalización del proceso brinda ventajas adicionales para quienes forman parte del régimen de Liquidación Digital. El acceso desde el celular permite consultar la información laboral en cualquier momento y lugar, sin depender de horarios de atención ni soportes en papel. Esto favorece la autonomía de las personas trabajadoras y agiliza la resolución de dudas o la verificación de datos ante cualquier inconveniente.

Quiénes no tienen su recibo en Mi Argentina

Sin embargo, la funcionalidad no está habilitada para todas las personas.

Quedan excluidas aquellas que se desempeñan en el sector público, en el régimen de casas particulares o en empleadores privados que todavía no incorporaron el régimen de Liquidación Digital. La herramienta se orienta a quienes ya forman parte del sistema y pueden aprovechar la integración con Arca para un acceso centralizado y seguro a la información.

Paso a paso, cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina

El proceso de consulta es sencillo. Una vez descargada la aplicación, disponible en el sitio oficial argentina.gob.ar/miargentina, las personas usuarias acceden a su perfil digital y seleccionan la sección Trabajo/Mis Empleos. Allí, eligen la relación laboral que desean revisar y obtienen el detalle de la liquidación, visualizando tanto el salario como las deducciones y aportes correspondientes.

A continuación, una lista paso a paso para consultar la liquidación digital de haberes a través de la aplicación Mi Argentina:

  • Descargar la aplicación Mi Argentina Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/miargentina y descargar la app en un dispositivo Android o iPhone.
  • Acceder al perfil digital Abrir la aplicación e iniciar sesión con los datos personales.
  • Ingresar a la sección Trabajo/Mis Empleos Dentro del menú principal, seleccionar la opción “Trabajo/Mis Empleos”.
  • Seleccionar la relación laboral Elegir el empleo registrado que se desea consultar.
  • Visualizar la liquidación digital Acceder al detalle de la liquidación, donde se muestran el salario bruto, el neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador.
  • Revisar la información y descargar si es necesario Consultar todos los datos disponibles y, si la app lo permite, descargar o guardar el comprobante digital.

Esta función está disponible únicamente para las personas incluidas en el régimen de Liquidación Digital y para aquellos empleadores que ya están incorporados al mismo. No se encuentra habilitada para el sector público, el régimen de casas particulares ni empleadores privados que aún no implementaron el sistema.

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