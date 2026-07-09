La Capital | Política | Pullaro

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

El gobernador encabezó el acto oficial en Rafaela. Reivindicó el papel de Santa Fe en la construcción nacional y en el futuro del país

9 de julio 2026 · 18:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía” de los congresales de 1816. 

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía” de los congresales de 1816. 

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en Rafaela el acto central por el 210º de la declaración de la independencia y sostuvo que la provincia de Santa Fe puede mostrarle al país un camino basado en la producción, la educación y el trabajo.

Además, el jefe de la Casa Gris reivindicó el aporte histórico del federalismo santafesino, convocó a sostener la igualdad como desafío de la generación actual y destacó el esfuerzo cotidiano de quienes hacen crecer a la Argentina.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el legado de 1816 debe proyectarse hacia el presente con una convicción clara: “Con trabajo, esfuerzo y producción se puede construir una Nación con libertad y también con igualdad”.

En su discurso, el mandatario provincial resaltó que la declaración de la independencia representó “un acto de tremenda valentía” de quienes decidieron asumir el destino del país en un contexto atravesado por conflictos internos y externos.

“Hace 210 años, los congresales de las Provincias Unidas entendieron que debíamos empezar a construir un país soberano e independiente. Nadie sabía cómo iba a terminar ese proceso, pero tuvieron el coraje de decidir nuestro propio destino”, afirmó.

El gobernador reivindicó el papel histórico de Santa Fe en la construcción nacional. En ese sentido recordó que la provincia no envió representantes al Congreso de Tucumán porque ya había declarado su independencia un año antes, como integrante de la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Gervasio Artigas.

“Santa Fe no estuvo porque no creyera en la Patria o en la independencia. Ya había tomado esa decisión desde una mirada profundamente federal, defendiendo la autonomía de las provincias y una República donde ninguna fuera sometida por otra”, expresó.

En ese sentido, vinculó esa tradición con la figura del brigadier Estanislao López, a quien definió como uno de los grandes impulsores de la lucha por el federalismo y la igualdad entre las provincias.

Pullaro: "Es posible construir una Nación de iguales"

Para Pullaro, la independencia dejó como herencia el valor de la libertad, mientras que la responsabilidad de las generaciones actuales consiste en ampliar ese legado mediante la igualdad de oportunidades.

“A quienes hoy nos toca gobernar nos corresponde otro desafío: construir igualdad. Tenemos que trabajar todos los días para que ningún argentino pase hambre, para que nadie deje de acceder a un medicamento y para que todos puedan educarse”, sostuvo.

En ese marco, planteó que Santa Fe representa un ejemplo para el resto del país por su matriz productiva y por la capacidad de su gente para transformar el esfuerzo en desarrollo.

“Santa Fe y esta ciudad pueden mostrarle un camino al país. Con trabajo, con esfuerzo y con producción es posible construir una Nación diferente, de iguales, que tenga libertad pero también igualdad”, afirmó.

Sobre el cierre de su mensaje, el mandatario reconoció “a cada ciudadano que se levanta temprano y termina tarde su jornada para fortalecer nuestro sistema productivo; a quienes hacen que el campo alimente al mundo, que la industria agregue valor, que las universidades públicas sigan generando igualdad a través de la educación y que nuestros puertos exporten cada vez más”.

Previamente, el intendente Leonardo Viotti dio la bienvenida a las autoridades provinciales y destacó el orgullo de que Rafaela vuelva a ser sede del acto central del 9 de Julio.

>> Leer más: La batalla cultural de Pullaro

En su intervención sostuvo que la ciudad comparte con la provincia una identidad basada en el trabajo, la educación y el esfuerzo colectivo, y agradeció especialmente la presencia del gobernador.

“Gracias, señor gobernador, porque en sus actos y en el de cada uno de quienes integran su equipo vemos el esfuerzo por representar los valores de nuestros patriotas y por construir, aprendiendo de los errores, una patria mejor todos los días”, expresó.

Autoridades presentes

Participaron de la ceremonia la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara baja de Santa Fe, Clara García; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Salud, Silvia Ciancio; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la vocera provincial, Virginia Coudannes.

>> Leer más: Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

También asistieron el diputado provincial y exgobernador Omar Perotti, legisladores, autoridades santafesinas y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades representativas de Rafaela y la región.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en la Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías. 

La batalla cultural de Pullaro

Pullaro no va a Tucumán este 9 de Julio.

Pullaro no le da la "foto" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

El Gobierno de Santa Fe arremete contra la Corte santafesina por la reforma previsional.

Pullaro fue a la Corte por el conflicto previsional con el máximo tribunal santafesino

Ver comentarios

Las más leídas

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Lo último

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

La ordenanza permite reservar espacios temporales sobre la calzada para trabajadores de la construcción y busca evitar motos sobre las veredas
Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Murió Bonnie Tyler, la inolvidable voz de Eclipse total del corazón

Murió Bonnie Tyler, la inolvidable voz de "Eclipse total del corazón"

Ovación
Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal
Mundial 2026

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

A un jugador inglés le dieron dos fechas y no podrá estar en semifinales

A un jugador inglés le dieron dos fechas y no podrá estar en semifinales

El once anti-Suiza que piensa Lionel Scaloni para llegar a la instancia semifinal

El once anti-Suiza que piensa Lionel Scaloni para llegar a la instancia semifinal

Policiales
Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del peruano Rodriguez Granthon
Policiales

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del "peruano" Rodriguez Granthon

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

La Ciudad
Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia
Salud

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista
Política

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron
Información General

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores
Policiales

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
Política

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario

Sin Di María, Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Sin Di María, Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros
El Mundo

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia
Policiales

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización
Economía

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %
Economía

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan
Información General

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste
La Ciudad

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada
Política

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido