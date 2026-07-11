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Fin de semana con Netflix: las tres miniseries que son furor en la plataforma

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Las recomendaciones para disfrutar el fin de semana

11 de julio 2026 · 07:00hs
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La casa de la pradera es una de las últimas incorporaciones de Netflix

"La casa de la pradera" es una de las últimas incorporaciones de Netflix

Llegaron nuevas producciones al catálogo de Netflix que vienen causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas series imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus favoritas y configurando un ranking de lo que no hay que perderse.

Este fin de semana largo se transforma en el escenario perfecto para envolverse en una historia de pocos capítulos y mucha emoción. Afortunadamente, se estrenaron miniseries para todos los gustos.

>>Leer más: Sillón, estufa y control remoto: cinco películas imperdibles para ver en Netflix este finde

"La casa de la pradera"

Con apenas ocho episodios, "La casa de la pradera" se convirtió en una de las más vistas de Netflix desde su estreno y rápidamente se metió entre los primeros puestos del ranking de la plataforma.

Se trata de un drama familiar que revivie la historia de La familia Ingalls, el clásico basado en los libros de Laura Ingalls Wilder. Al igual que la recordada serie de los años 70, La ficción sigue a una familia que lucha por mantenerse unida mientras intenta sobrevivir y encontrar un lugar donde establecerse en el oeste de Estados Unidos.

La producción fue creada por Rebecca Sonnenshine y cuenta con un elenco encabezado por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Alice Halsey.

"Verano del 36"

Con una ambientación de época y un estilo que recuerda a la exitosa serie "Downton Abbey", "Verano del 36" es una miniserie francesa que se desarrolla en la ciudad de Niza y combina drama, romance y misterio en un thriller histórico.

La historia sigue a Blanche, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que comienza un apasionado romance con un fiscal. Sin embargo, cuando él aparece muerto en se da cuenta de que su vida no es lo que parece.

"Las fieles"

Definitivamente, las miniseries siguen siendo uno de los formatos favoritos de los suscriptores de Netflix, y “Las fieles” es una de las propuestas que más está dando que hablar. La producción estadounidense tiene apenas seis episodios de unos 40 minutos cada uno.

La ficción combina drama, suspenso y misterio para ofrecer una particular mirada sobre el Libro del Génesis. “El Libro de Génesis contado a través de la perspectiva de cinco mujeres clave que experimentan la maternidad y se enfrentan a sus familias y su fe", versa la descripción que hace la N roja sobre esta miniserie.

>>Leer más: Sorpresa en Netflix: "Friends" volvió a la plataforma con sus 10 temporadas completas

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