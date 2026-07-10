El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Benicio Guyot publicó imágenes de su infancia junto a la periodista y volvió a expresar el dolor por su ausencia en las redes sociales

"Te extraño": el nuevo y emotivo homenaje del hijo de Ernestina Pais a dos semanas de su muerte

A casi dos semanas de la muerte de Ernestina Pais , se conoció el resultado definitivo del examen toxicológico realizado tras el accidente ferroviario en el que perdió la vida. El informe confirmó que la periodista y conductora no había consumido alcohol ni drogas al momento de ser embestida por una formación del Tren de la Costa.

Poco después de que trascendiera esa información, Benicio Guyot , el hijo de la conductora, volvió a recordarla con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el informe pericial incorporado a la investigación, el análisis toxicológico realizado sobre el cuerpo de Ernestina Pais arrojó resultado negativo para consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

La periodista, de 54 años, murió el pasado 26 de junio , cuando fue atropellada por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El nuevo homenaje de su hijo

Tras conocerse el resultado de los estudios, Benicio Guyot compartió una nueva historia en su cuenta de Instagram. El joven publicó dos fotografías de su infancia junto a su madre y escribió una breve pero contundente frase: "Te extraño", acompañada por un emoji de un corazón roto.

Las imágenes muestran distintos momentos compartidos entre ambos y fueron musicalizadas con "Hablando a tu corazón", la canción de Charly García y Pedro Aznar.

La carta que conmovió tras su muerte

No es la primera vez que Benicio utiliza sus redes para expresar el dolor por la pérdida de su madre. Al día siguiente del fallecimiento publicó una extensa carta de despedida en la que recordó el vínculo que mantenían y aseguró que los recuerdos compartidos permanecerán para siempre.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará", escribió en aquel mensaje.

También evocó la personalidad de la conductora y destacó su alegría, su autenticidad y el amor que le manifestaba cotidianamente.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste", expresó.

La despedida concluyó con una frase que resumió el vínculo entre ambos: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá".