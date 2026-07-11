Rosario vs. Suiza en Mundiales: del aporte del Indio Solari al golazo de Di María

En los dos antecedentes mundialistas ante los helvéticos hubo aporte valioso de jugadores del fútbol rosarino y victorias decisivas

El gol de Artime tras la asistencia del Indio, frente a Suiza, por el Mundial 1966.

Mundial. El golazo de Di María en los octavos de final del Mundial 2014 en Brasil, tras la asistencia de Messi a los 117 minutos.

Argentina y Suiza tienen dos antecedentes mundialistas y en ambos se destacaron jugadores identificados con el fútbol rosarino. Uno es el más cercano, cuando en el Mundial de 2014 en Brasil, la selección de Alejandro Sabella venció 1 a 0 a los europeos con el grito de Angelito, tras una gran maniobra de Lionel Messi.

Y el otro fue hace 60 años, en la cita de Inglaterra, donde tuvo gran partido el Indio Jorge Solari, exentrenador de Newell?s. Ahora será el gran choque de Kansas City, este sábado, a las 22, por un pasaje a la semifinal del Mundial.

En la cita de Brasil 2014, Argentina se impuso por la mínima diferencia a Suiza, en el tiempo suplementario del cotejo válido por los octavos de final. Este encuentro relativamente reciente es recordado porque el suspenso no se resolvió hasta la prórroga, con un gol clave del rosarino Di María, donde la albiceleste logró pasar de ronda.

La conquista que definió la historia fue en el minuto 118, cuando casi todos pensaban que se venían los penales. Pero, cuándo no, apareció Lionel Messi como una tromba por el centro de la cancha, se deshizo de un defensor y habilitó a Di María, que entraba libre por el carril derecho. El desenlace es conocido. Fideo cruzó el tiro bajo con la pierna izquierda para hundir la pelota en la red y sentenciar la llave.

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Messi y Di María la dupla made in Rosario

Un gol de gran factura y made in Rosario, por la confección de la dupla de Messi como asistente y con Di María como goleador. Ahora, Fideo hace fuerza por sus compañeros desde afuera y Leo es el corazón futbolístico y el artillero de la Scaloneta.

Con una mirada retrospectiva, aquella Copa del Mundo de Brasil 2014 tal vez fue el cimiento de lo que vino después. Que fue la coronación en el Qatar 2022, con Messi como la gran figura y con Di María como su mejor ladero.

El gol de Artime tras la asistencia del Indio, frente a Suiza, por el Mundial 1966. Gentileza: El Gráfico

Un recuerdo de 60 años

En tanto, en el Mundial de Inglaterra 1966, el 19 de julio, Argentina superó 2 a 0 Suiza en el último partido de la primera fase. El partido fue en Sheffield, en el campo de Hillsborough, y la albiceleste fue superior a su rival, pero le costó ganarle.

En aquella época, ese partido se jugó un día antes del que enfrentó a Alemania y a España, y para no depender de ese resultado, el equipo del Toto Lorenzo debía ganar ante una ya eliminada Suiza. Lo hizo, pero le costó, tanto que el primero de Luis Artime llegó a los 8’ del segundo tiempo, luego de una gran maniobra por derecha del Indio Solari para asistirlo. El Indio fue entrenador de Newell?s y el que convenció a Diego Maradona a ponerse la camiseta rojinegra en 1993.

Con gol de Ermindo Onega

El jugador nacido en Las Parejas, Ermindo Onega, puso las cifras definitivas a los 35’ de esa etapa final, clasificando entonces a cuartos de final.

En aquel de Mundial de 1966, ya en los cuartos de final, la albiceleste se enfrentó a la selección local, Inglaterra, y perdió 1 a 0 en un partido polémico. Estos fueron los dos partidos ante Suiza en la historia de los Mundiales, con el protagonismo de Di María en 2014 y con el aporte del Indio Solari en 1966, dos partidos decisivos para Argentina y de los que salió vencedor.

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Se viene la semifinal en Kansas City

Ahora será otra la historia, ante el mismo rival, donde lo que está en juego es un boleto a las semifinales del certamen, aquí en la calurosa Kansas City, en el corazón geográfico de los Estados Unidos.

Argentina llega tras dos series muy apretadas ante Cabo Verde y Egipto y buscará ser más precisa frente a los reyes de la relojería, para que la ilusión no decaiga en esta Copa del Mundo que viene con las pulsaciones al máximo.