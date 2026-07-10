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Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Los trabajos se realizaron sobre la obra original, presentada a finales de 2021 en homenaje al mejor jugador del mundo y capitán de la selección argentina

10 de julio 2026 · 19:42hs
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El icónico mural de Messi

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

El icónico mural de Messi, a metros del Monumento a la Bandera, a poco de su inauguración.

El mural de casi 70 metros de altura que inmortalizó a Lionel Messi a metros del Monumento a la Bandera tuvo una renovación integral que se inauguró este viernes. Los trabajos se realizaron sobre la obra, presentada a finales de 2021, a la que se le agregaron dos detalles que antes no tenía.

El mural "De otra galaxia / De mi ciudad", dedicado a Lionel Messi y ubicado sobre avenida de la Libertad al 300, frente al Monumento Nacional a la Bandera, es punto de encuentro para rosarinos y turistas desde finales de 2021.

A más de cuatro años de su inauguración, se realizaron trabajos de renovación a cargo del artista Lichi Urteaga, creador del mural, junto a Marlene Zuriaga, Betina Rian y Marcos Pascual. La obra incluyó una nueva paleta cromática, la actualización de la camiseta de Messi con las tres estrellas y la incorporación de un enorme "¡Gracias!" en la pared posterior, como homenaje de la ciudad a su máximo referente.

El mural de Messi, parte del paisaje

Con sus 69 metros de altura y emplazado a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, el mural se consolidó desde su inauguración como un punto de encuentro para rosarinos y turistas, convirtiéndose en un ícono del paisaje de la ciudad.

Urteaga recordó los comienzos de un proyecto que nació años antes de la realización del mural: "Quiero agradecer a toda la Municipalidad pero, sobre todo, a los chicos y las chicas de La Bajada, en el barrio de Leo. La historia de esta aventura empezó con ellos, allá por 2017, y muchas de esas ideas terminaron materializándose acá".

En tanto, Zuriaga puso el foco en el sentido colectivo de la obra y en el contexto en el que fue creada: "Este proyecto empezó en 2017 y volvió a tomar forma en 2021. En plena pandemia, cuando había incertidumbre y muchas noticias difíciles, decidimos transformar una pared gris en una pared llena de color”.

>> Leer más: Messi íntimo: cómo se vivió en el interior del estadio la épica inolvidable del Diez

Rian, a su vez, explicó que la puesta en valor buscó recuperar la fuerza visual de la obra y reafirmar el significado que Messi tiene para la ciudad: "Queríamos recuperar la identidad, la luminosidad y potenciar el color para que la imagen estuviera a la altura de lo que representa Messi. Lio representa la perseverancia, el compromiso, los sueños y la capacidad de superarse una y otra vez. Esos valores también están presentes en el arte y en cada proyecto que emprendemos".

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