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Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Las búsquedas crecieron más de 2.000% durante el Mundial 2026. Por qué volvió a ser tendencia y cómo ayuda a ver los partidos casi en tiempo real

11 de julio 2026 · 07:00hs
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Nadie quiere que le griten antes los goles del Mundial 

Nadie quiere que le griten antes los goles del Mundial 

Los goles de la selección argentina no siempre llegan al mismo tiempo a todos los hogares. Mientras algunos festejan frente al televisor, otros recién ven la jugada varios segundos después por streaming. Esa diferencia, conocida como delay, volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 y disparó un fenómeno inesperado: el regreso de las antenas de Televisión Digital Abierta (TDA).

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas TDA crecieron un 2.112% en comparación con las semanas previas al inicio del Mundial. El pico se registró el 29 de junio, cuando miles de argentinos buscaron una alternativa para ver los partidos con la menor demora posible.

El motivo es sencillo: la señal de la TDA suele llegar antes que la del cable y, sobre todo, mucho antes que las plataformas de streaming, donde el retraso puede superar los 20 o 30 segundos dependiendo de la conexión y del servicio utilizado.

¿Por qué la antena TDA tiene menos delay?

La Televisión Digital Abierta transmite la señal por aire, sin pasar por los procesos de distribución y almacenamiento que utilizan las plataformas de internet para evitar cortes.

Eso permite reducir considerablemente la latencia y ver el partido prácticamente al mismo tiempo que ocurre en el estadio.

En los últimos días, muchos hinchas buscaron volver a instalar una antena TDA para evitar escuchar el clásico grito del vecino antes de que el gol aparezca en la pantalla.

Otro artefacto que también se volvió tendencia

El Mundial también impulsó otro producto tecnológico: los proyectores. Las búsquedas crecieron un 101% respecto de las semanas anteriores al torneo, impulsadas por quienes organizaron reuniones para ver los partidos en pantallas de gran tamaño, tanto en casas como en oficinas, clubes o bares.

El ranking de los sistemas con menos delay

Especialistas en telecomunicaciones coinciden en que, para ver un partido casi en tiempo real, las opciones más rápidas son:

  • Televisión Digital Abierta (TDA).
  • Televisión por cable.
  • Televisión satelital.
  • Plataformas de streaming de baja latencia.
  • Streaming convencional.

>> Leer más: Que no te griten antes los goles: qué plataformas tienen menos delay para ver el Mundial

Para quienes siguen los partidos por internet, los especialistas recomiendan utilizar conexión por cable o Wi-Fi de 5 GHz, cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda y, si es posible, usar dispositivos modernos para reducir al mínimo el retraso de la transmisión.

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