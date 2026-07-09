En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

El jefe municipal destacó la autonomía de la ciudad, habló de la baja de la violencia y reclamó una distribución equitativa de los recursos

El intendente Pablo Javkin encabezó este jueves el acto oficial del Día de la Independencia en Rosario y aprovechó su discurso para volver a plantear uno de los ejes políticos que viene sosteniendo desde la sanción de la autonomía municipal: la necesidad de construir una Argentina más federal, con una distribución equitativa de los recursos y mayor poder de decisión para las ciudades.

La ceremonia se realizó junto al Monumento al General Manuel Belgrano, en el parque de la Independencia, donde el mandatario también destacó la recuperación de la seguridad en Rosario y calificó a la autonomía como un cambio histórico para la ciudad.

"Ahora y de una buena vez, asumamos la valentía de construir una Argentina federal, que distribuya los recursos con equidad, que respete la autonomía de las provincias. Una Argentina que confíe en sus ciudades para ser grande" , expresó el funcionario.

Durante su mensaje, Javkin vinculó el espíritu de la declaración de la independencia de 1816 con el reclamo histórico por un país verdaderamente federal.

El ex diputado nacional sostuvo que la independencia "fue mucho más que una gesta revolucionaria" y recordó el papel de figuras como José Artigas y Estanislao López en la defensa de las autonomías provinciales.

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En ese marco, el jefe del Palacio de los Leones afirmó que Rosario atraviesa un momento distinto tras la aprobación de su autonomía municipal. "Ahora Rosario decide por sí misma y asume la responsabilidad de construir su destino de grandeza sin tutelas innecesarias, sin demoras absurdas", sostuvo.

El intendente definió la autonomía como "un cambio histórico" que fue posible tras décadas de reclamos y aseguró que representa un punto de partida para el futuro de la ciudad.

La referencia a la seguridad

Otro de los ejes del discurso fue la situación de la seguridad pública. Javkin repasó los momentos más críticos que atravesó Rosario durante la escalada de violencia y destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

"Después de dar la batalla histórica a las mafias, con método y tenacidad, se empiezan a ver los resultados: los indicadores de violencia bajan", afirmó el intendente.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la ciudad "volvió a ser la ciudad de la gente buena", recuperó sus espacios públicos y volvió a mostrar una imagen distinta de la que predominaba durante los momentos más complejos de la crisis de seguridad.

Rosario y los Juegos Suramericanos

En la parte final de su discurso, el intendente también proyectó el futuro de la ciudad y recordó que el parque de la Independencia celebrará este año sus 125 años.

Además, Javkin destacó que Rosario será en septiembre una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, junto con Santa Fe y Rafaela, un evento que consideró una oportunidad para seguir posicionando a la ciudad a nivel internacional.

"Nos alegra que ahora se hable de Rosario por todo lo bueno que pasa, que Rosario sea sinónimo de orgullo", señaló el jefe municipal.

Finalmente, el dirigente volvió sobre el mensaje central del acto y afirmó que el desafío ahora es trasladar esa transformación local al plano nacional. "Ese es el mandato que nos dejaron nuestros próceres. Ese es el sueño que seguimos defendiendo", concluyó.