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Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

La reconstrucción del sector que colapsó en 2021 avanza con la colocación de las primeras losas. El proyecto ampliará el espacio público y sumará áreas recreativas y culturales

10 de julio 2026 · 11:56hs
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Avanzan las obras de reconstrucción y ampliación de la explanada del Parque España

Avanzan las obras de reconstrucción y ampliación de la explanada del Parque España

La reconstrucción del Parque España dio un nuevo paso con el inicio del montaje de la futura explanada sobre la costa del río Paraná. Según informó el gobierno de Santa Fe, la obra ya superó el 40% de ejecución y comenzó una de las etapas más visibles del proyecto, con la colocación de las primeras losas que darán forma al nuevo espacio público.

La intervención permitirá reconstruir el sector que colapsó en julio de 2021 y, además, ampliar la explanada con unos 100 metros adicionales hacia el norte, generando un área de mayor capacidad para actividades culturales, recreativas y turísticas.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que la obra "comienza a mostrar transformaciones concretas" y remarcó que forma parte de la política de inversión provincial en Rosario.

"Como lo hicimos con el Monumento Nacional a la Bandera, este gobierno provincial invierte en Rosario para recuperar y embellecer uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad", afirmó.

Comenzó el montaje de la nueva explanada

Los trabajos ingresaron en una etapa clave con la colocación de los primeros módulos que unirán la estructura existente con la ampliación proyectada.

En esta fase comenzaron a instalarse las losas de menor tamaño que conectan ambos sectores y también las piezas de mayores dimensiones que conformarán la superficie principal de la nueva explanada sobre las vigas estructurales.

>>Leer más: Comenzaron las obras para recuperar los muelles del parque España

Desde la provincia señalaron que este avance permite comenzar a visualizar la forma definitiva que tendrá el renovado espacio frente al río Paraná.

Cómo avanzan las obras

La estructura principal también muestra un importante grado de avance. De los 50 pilotes previstos para sostener la nueva explanada, solo restan ejecutar seis. Además, los trabajos sobre cabezales y vigas estructurales se encuentran en su etapa final, mientras que solo resta completar el montaje y hormigonado de uno de los ejes previstos.

En paralelo continúa la remoción de los antiguos adoquines de la explanada existente, donde ya fueron retirados más de 400 metros cuadrados de superficie.

También avanzan las tareas para estabilizar la barranca

Otro de los frentes centrales de la obra es la consolidación de la barranca costera.

En dos de los módulos ya finalizaron las tareas previstas y los estudios batimétricos realizados confirmaron que las intervenciones respondieron de manera satisfactoria. Con esos resultados, las obras continúan ahora en el resto de los sectores contemplados por el proyecto.

>> Leer más: El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

En tanto, sobre el denominado Conducto Mitre ya se completó la totalidad de los pilotes en tierra y la mitad de los previstos sobre el río. En los próximos días comenzará el montaje de los elementos premoldeados que darán forma definitiva a esa estructura.

Cómo será el nuevo Parque España

La obra contempla no solo la reconstrucción del sector derrumbado hace casi cinco años, sino también una ampliación del espacio público costero.

Una vez finalizados los trabajos, la explanada alcanzará una superficie cercana a los 4.200 metros cuadrados, incorporando nuevos espacios de permanencia, mobiliario urbano, áreas verdes y sectores especialmente preparados para actividades culturales, recreativas y turísticas.

Desde el gobierno provincial señalaron que la intervención busca recuperar uno de los sitios más representativos de Rosario y reforzar el vínculo de la ciudad con el río Paraná, además de potenciar el atractivo turístico de la zona.

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