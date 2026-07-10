Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

El centro cultural organiza este sábado una fan fest gratuita para seguir el partido de la selección con canje de figuritas, juegos y transmisión en vivo

La fiebre mundialista volverá a tomar el centro de Rosario este sábado 11 de julio. En la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza , el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante, juegos arcade y canje de figuritas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará desde las 15 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

Uno de los clásicos que ya se consolidó durante esta Copa del Mundo será la Mesa Mundialista, un espacio destinado al intercambio de figuritas que funciona todos los sábados junto al Espacio Pokémon del edificio, con una propuesta comenzará a las 15.

La explanada del Fontanarrosa se vestirá de celeste y blanco para recibir a los fanáticos con una serie de actividades especialmente pensadas para acompañar la previa del encuentro.

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Desde las 15, los fanáticos de la selección argentina podrán arribar al Centro Cultural y, minutos antes del comienzo del partido, iniciará la transmisión. Un poco antes, sobre las 20.30, se realizarán sorteos especiales de pelotas entre los presentes.

"Sumamos todas las actividades de vacaciones de invierno del Fontanarrosa a este día, para hacer la previa del partido. Vamos a tener la transmisión, el intercambio de figuritas, ciudad Hip Hop y el club cultural", afirmó Enrique Gabenara, director del Cultural Fontanarrosa.

Pantalla gigante para ver Argentina-Suiza

El momento más esperado llegará a las 22, cuando comience la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Suiza. La proyección se realizará en en la Planta Baja del Cultural Fontanarrosa y será de acceso libre y gratuito.

De esta manera, Rosario repetirá este espacio público para vivir el Mundial en comunidad, en una jornada que combinará fútbol, juegos y entretenimiento en pleno centro de la ciudad.