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Mundial 2026: gran aperitivo que definirá al primer semifinalista de la llave de Argentina-Suiza

Si la Scaloneta extiende su paso mundialista, se medirá ante el vencedor de Inglaterra y Noruega, que chocan antes en Miami. Hay duelo de goleadores

11 de julio 2026 · 06:30hs
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Inglaterra descansa su poderío ofensivo en Harry Kane.

Inglaterra descansa su poderío ofensivo en Harry Kane.
Los sueños de Noruega se encarrilan detrás de los goles de Erling Haaland.

Los sueños de Noruega se encarrilan detrás de los goles de Erling Haaland.

Argentina hace cuentas y analiza posibles caminos y adversarios en el Mundial 2026. Por eso, unas horas antes del choque con Suiza, todos estarán atentos y seguirán muy de cerca las alternativas del partido entre las selecciones de Inglaterra y Noruega que se cruzarán hoy en busca de sacar un pasaje a la instancia de semifinales, en el que se definirá el rival de la Scaloneta, si supera el obstáculo que significa Suiza.

El encuentro, que concitará un enorme interés en Argentina, se jugará a las 18 (hora argentina), se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami, y el árbitro elegido fue el francés Clément Turpin.

Este choque promete un más que atractivo duelo de goleadores entre Harry Kane y Erling Haaland, y además se esperan muchas emociones a lo largo de todo el cotejo.

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Cómo llegaron

Vale recordar que Inglaterra arribó a esta instancia luego del triunfazo por 3 a 2 ante México, donde aguantó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos.

Antes, había sufrido mucho para ganarle 2 a 1 a Congo, mientras que en la fase de grupos derrotó 4 a 2 a Croacia y 2 a 0 a Panamá, e igualó sin goles contra Ghana.

En tanto, Noruega es una de las grandes sorpresas, ya que disputa su primer Mundial desde la edición de Francia 1998. En la etapa de grupos goleó 4 a 1 a Irak, le ganó 3 a 2 a Senegal, y cayó 4 a 1 con Francia, aunque frente a estos últimos pusieron un equipo alternativo.

En 16avos, los noruegos sufrieron para superar 2 a 1 a Costa de Marfil, mientras que en octavos dieron el golpe sobre la mesa al derrotar 2 a 1 a Brasil, que tuvo su eliminación más tempranera en 36 años.

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Los sueños de Noruega se encarrilan detrás de los goles de Erling Haaland.

Los sueños de Noruega se encarrilan detrás de los goles de Erling Haaland.

Choque de grandes artilleros

Este duelo también estará enmarcado por el tremendo choque de artilleros que se vendrá, ya que estarán en el campo de juego el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland, quienes pelean por el premio de la Bota de Oro.

Haaland marcha 3º con 7 goles, por detrás de los ocho del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, mientras Kane sigue al noruego con 6 anotaciones.

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