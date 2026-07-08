Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Ito, teatro para bebés", de la premiada compañía rosarina Vamos que nos vamos, es una de las propuestas de la agenda de teatro

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de un nuevo mes, se renueva la cartelera rosarina , que en estas próximas semanas estará además marcada por el receso invernal y muchas propuestas para las infancias. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 8 al 12 de julio, esta es la agenda teatral rosarina:

Un show infantil lleno de música, magia y valentía. La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo... pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

- "Aventuras mineras". 17hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Si amas los videojuegos, no te podés perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia. Acompañá a Alex y Steve en una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo. Pero cuidado… ¡Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho! Solo con ingenio y colaboración lograremos demostrarles que juntos somos más fuertes. Desafíos, risas y mucha diversión te esperan en esta gran aventura interactiva.



- "Ito, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: viernes 10 de julio (16hs), sábado 11 de julio (doble función 14 y 16hs), jueves 16 de julio (16hs), viernes 17 de julio (16hs), sábado 18 de julio (doble función 14 y 16hs)

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez

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- "Luna gatuna". 15hs. Petit Salón de Lavardén (Mendoza 1085)

El reconocido Grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos vamos regresa al Petit Salón de la Plataforma para invitarnos a abrir las páginas de un libro muy especial. Luna Gatuna es un cuento narrado con títeres y objetos que invita a las infancias a sumergirse por completo en el relato. La historia nos traslada a una noche de verano en la ciudad, donde el gato Alebrijes se asoma por la ventana y, por primera vez, descubre el misterio y la belleza de la luna. Una adaptación sutil y mágica del célebre cuento “El gato que quiso comerse la luna” de Javier Villafañe, pensada para despertar la imaginación, el juego y la ternura de los más chicos en estas vacaciones de invierno.



- "Narcissa y su jardín encantado". INFANTIL. 16.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Un día, los hermanos Malva y Pino se adentran misteriosamente en el jardín encantado de Narcissa. Se asombran al descubrir que es aquel de los cuentos de su tía Azucena, pero no exactamente como lo recordaban. En esta aventura, junto a sus nuevos amigos, ayudarán a reconstruir lazos familiares y harán florecer la magia nuevamente. ¿Qué tendrán que aprender para descubrir la llave?

Esta propuesta local invita a las infancias a reconocerse combinando actuación, títeres y fantasía. Es una experiencia interactiva, creada pensando en sus necesidades para fomentar el trabajo en equipo, la escucha con perspectiva y el desarrollo de la generosidad, a través del juego y la imaginación. Habilita el error y acompaña a reivindicarse a través del perdón. Actúan: Nacarí Pérez Ortega, Martina Gaido, Manuel Armoa, Ana Clara Robles. Texto y direcció: Ana Clara Robles

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- "Pleurotus Fulminaris”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

De Aldo El Jatib. La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (EECFE) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales.Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

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- "El cocinero del campeón". INFANTIL. 16hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

El Teatro Municipal La Comedia se transforma en una gran cocina para recibir a El cocinero del campeón, una obra participativa donde el humor y el juego se mezclan para mostrar que detrás de cada campeón hay una preparación diaria hecha de hábitos, valores y emociones. Un espectáculo para divertirse, jugar y aprender.

La historia comienza cuando Giorgio, un entrañable cocinero italiano reconocido por preparar las comidas de los más grandes deportistas del mundo, recibe una llamada inesperada. El campeón necesita su ayuda para crear el Recetario del Mundial. Lo que parece una tarea sencilla se transforma rápidamente en una aventura llena de situaciones absurdas, obstáculos inesperados y momentos de gran comicidad que pondrán a prueba la creatividad, la paciencia y la capacidad de resolución del protagonista.

A medida que la historia avanza, la cocina deja de ser únicamente un lugar donde se preparan alimentos para convertirse en un escenario donde se cocinan sueños, frustraciones, esperas, errores, logros y aprendizajes. Cada receta se transforma en una oportunidad para hablar de perseverancia. Cada ingrediente en una excusa para descubrir la importancia de la diversidad. Cada equivocación en una posibilidad de volver a empezar. Autor y director: Albert Arribas

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "LIT": poesía, narrativa y cuerpos dialogan para pensar las disidencias sexo-genéricas como territorio de escritura, identidad y resistencia. Actúan: Lala Brillos y Omar Serra. Dirección: Mario Armas. - "Menos es más": un elenco comprueba que la vida es como en el arte. En tiempo de crisis, menos es más. De Denise Almada. Actúan: Ofelia Castillo, Alejandra Gómez y Paula Solari. Dirección: Alejandra Gómez. - "Error de cálculo": cuando pidas un deseo, asegurate de hacer bien las cuentas, porque se te puede cumplir... con error de cálculo. Una desopilante comedia (no) romántica. Actúan: Luchy Matricardi y Ainés Arribalzaga. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Sobre el diluir": un territorio en transformación donde dos mujeres bailan, se celebran y recuerdan cómo los vínculos se desintegran para volver a aparecer. Actúan: Cecilia Colombero, Helena Vittar. Dirección: Julieta Almirón.

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Sesión golfa. - "Sala de espera": una pareja descubre su pasado, presente y futuro en la sala de espera de una sesión de constelación familiar. De Pablo Walfisch. Con Pablo Walfisch y Andrea Brunet. Dirección: Matías Tamburri. - "Heredar el oficio": un ladrón de la vieja escuela decide enseñarle a su hijo el oficio familiar. Los planes fallan y las diferencias entre padre e hijo salen a la luz. De Agostina Moresco. Con Juan Pablo Yévoli, Lautaro Angaroni y Germán Basta. Dirección: Ainés Arribalzaga. - "The Pole Dancer": Lourdes baila en el caño. Sus videos circulan por internet. En la escuela de su hija, los pibes comparten, viralizan, se burlan. Y Sol, quiere que la tierra la trague. Con Cecilia Patalano y Pilar Montenegro. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Mujik": una viuda, un visitante inesperado, una situación complicada, ¿qué puede malir sal?Basado en "El oso" de Anton Chéjov. Con Sofía Dibidino y Lautaro Borghi. Dirección: Martín Fumiato





Viernes 10 de julio



- "El perfume de Federico". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).



María y Cándida son hermanas, han convivido toda su vida en el mismo hogar. Ahora ya al final de sus días trataran de suavizar todo lo que las ha mantenido guerra constante. En una rutina diaria de levantarse y acostarse, alimentan odios y miedos perseguidas por el recuerdo de un hombre, Federico, a la espera que todo vuele por los aires. Actores: Sebastián Tiscornia y José Antonio González. Dramaturgia, Dirección y Vestuario: José Antonio González.



- "Ito, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: sábado 11 de julio (doble función 14 y 16hs), jueves 16 de julio (16hs), viernes 17 de julio (16hs), sábado 18 de julio (doble función 14 y 16hs)

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez



- "Esto está embrujado". 16.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 11 y domingo 12

Algo insólito ocurrió entre bambalinas y camarines. Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes de terror de las obras de teatro. La única forma de atraparles es creando juntos un ritual. ¿Se animan a ayudarnos? Actúan: Yani Giuva - Ale Tineo - Carla Gordillo. Publico familiar, sugerido a partir de los 6 años

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- "Jugando cuento". 16hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Un juego que se vuelve cuento, un cuento que se narra jugando. María Castaña, una payasa despistada, se ha perdido yendo a la biblioteca. En sus manos lleva un libro gigante que quiere leer, pero para eso necesita de la ayuda de todos nosotrxs para que juntxs desenredemos la historia de este cuento y demos vida a los personajes. Edad recomendada: Primera infancia (niñxs de 4 a 6 años). Cía. Teatral Le Chirimbolos. Dramaturgia y actuación: Ailén Sherbi.

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- "Una flor en el retablo". INFANTIL. 15hs. Petit Salón de Lavardén (Mendoza 1085)

La magia de las historias sin palabras llega a Plataforma. La compañía Títeres en vuelo, de la mano de Abril Fernández Ferrez, nos invita a disfrutar de “Una flor en el retablo”, una bellísima pantomima de títeres de guante ideal para conmover a toda la familia en estas vacaciones de invierno. La obra nos sitúa en un pueblo marcado por muchos años de sequía, justo en el terreno baldío y seco que separa la fábrica de las casas. Todo cambia cuando irrumpe una flor inesperada y llega una abeja curiosa. A partir de ese momento, cada habitante del pueblo se irá encontrando con esa pequeña maravilla de la naturaleza, reaccionando de las maneras más diversas. A través del gesto, el movimiento y una delicada banda sonora, el público se vuelve testigo de andares individuales que terminan construyendo la historia colectiva de un pueblo. ¿Será esta la única flor o estará por florecer la primavera?



- "Corte Danza": ciclo de obras breves. 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

La necesidad de bailar nos atraviesa y la pulsión de compartirla nos moviliza. Inauguramos este ciclo para darle espacio a aquellas danzas que no quieren permanecer ocultas: obras breves que buscan el encuentro con una mirada, un cuerpo presente, una comunidad. Con el deseo de potenciar la producción local, ampliar el abanico de lenguajes que conviven con el de la danza y generar un espacio de intercambio, nace esta propuesta, para darle lugar a proyectos emergentes y fortalecer la escena independiente.

Obras seleccionadas para esta primera edición: - "Umbral". Dirección e intérpretes: Berit Piper y Guillermo Gatto. - "REM". Dirección e intérprete: Unmasimiliano. - "SBI, ¿quién nos protege?". Dirección e intérpretes: Puca Nela y Flory Alvarez. - "Claroscuro". Intérpretes: María Julia Herrera y Fabrizio Sosa. Dirección: Helena Vittar. - "Capital de la memoria". Dirección e intérprete: Valentina Delsart. - "Pieza breve". Dirección e intérprete: Sofía Coloccini.

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- "Todo terminará para Navidad". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 17 y 31 de julio

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes, Marcelo Lavatelli, Aldo El-Jatib. Texto, dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 11 de julio

- "Pibes bien". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de julio

Dos mecánicos encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, droga, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue. Actúan: Mauricio Tejera y Alejandro Rodríguez. Dirección : Alejandro Rodríguez y Santiago Dejesús

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- "Topa: un mundo de colores". INFANTIL. 15 y 17hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo 12 de julio a las 15

Es el nuevo espectáculo musical y teatral del reconocido artista infantil Diego Topa. El show incluye canciones clásicas, nuevos temas, bailes y personajes como Pinto el Cartero y Mario el Dino Bebé.



- "Abre: una obra de puertas y ventanas". INFANTIL. 16hs. Sala Tandava (9 de Julio 954)

Es una obra que conquista al público, por la calidez y la sorpresa de cada sonido, movimiento y los diferentes objetos que se desprenden de una puerta que se abre y se despliega sobre un barco, de una ventana que desvela un cohete y una caja de música donde sale una bailarina... Invitando a ser protagonistas de una historia creada con la imaginación. Actuación: Cecilia Murillo y Ainhoa Murillo

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- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de julio

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

- "Ito, teatro para bebés". INFANTIL. 14 y 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: Jueves 16 de julio (16hs), viernes 17 de julio (16hs), sábado 18 de julio (doble función 14 y 16hs)



ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez

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- "Esto está embrujado". 16.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: domingo 12

Algo insólito ocurrió entre bambalinas y camarines. Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes de terror de las obras de teatro. La única forma de atraparles es creando juntos un ritual. ¿Se animan a ayudarnos? Actúan: Yani Giuva - Ale Tineo - Carla Gordillo. Publico familiar, sugerido a partir de los 6 años

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 12 de julio

- "Topa: un mundo de colores". INFANTIL. 15 y 17hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Es el nuevo espectáculo musical y teatral del reconocido artista infantil Diego Topa. El show incluye canciones clásicas, nuevos temas, bailes y personajes como Pinto el Cartero y Mario el Dino Bebé.

- "Perdidos, ¿en los tiempos?". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Un accidente temporal arrastra a Sofía, a su no-abuela Vivi-llana, a Pincho el carpincho y a Quesa salamanquesa a un viaje caótico por la historia de Rosario. En su intento por volver al presente, deberán sortear situaciones absurdas donde chocan distintas épocas, especies y generaciones. Una comedia para toda la familia que utiliza el humor para explorar los vínculos, la convivencia, la identidad y el verdadero significado de pertenecer a un lugar. Dirección y puesta en escena: Brian Jon Russo. Actúan: Juana Rossetti, Constanza Viaplana, Sofía Cubido, Alan Cardona

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- "Esto está embrujado". 16.30hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Algo insólito ocurrió entre bambalinas y camarines. Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes de terror de las obras de teatro. La única forma de atraparles es creando juntos un ritual. ¿Se animan a ayudarnos? Actúan: Yani Giuva - Ale Tineo - Carla Gordillo. Publico familiar, sugerido a partir de los 6 años



- "Villa". 19.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Villa sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención. Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

- "¡Qué par de pelotudos!". 20hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los domingos de julio

Hidrógeno y Oxígeno, dos agentes secretos de la agencia A.I.R.E., reciben la misión de proteger a Don Pedro, un millonario cuya vida corre peligro dentro de una mansión repleta de sospechosos, secretos y traiciones. Mientras intentan descubrir quién se esconde detrás del misterioso “Fantasma Negro”, deberán enfrentarse a una familia desesperada por quedarse con la herencia... aunque quizás el mayor peligro sean ellos mismos. Autor: Guillermo Camblor. Dirección: Lautaro Torres. Elenco: Valentín Intelángelo, Gerónimo Aste, Roberta Romeo, Luciano Babaglio, Lautaro González, Ximena Vera, Luna Ribelotti y Camila Martín.