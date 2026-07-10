Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Sofía y Mehdi se conocieron trabajando en los Alpes franceses y decidieron venir al país para emprender un proyecto, que combina menú de pasos y vinos boutique

La historia de Sofía González y Mehdi Larabi es, antes que nada, una historia de amor nacida entre las montañas de los Alpes franceses. La pareja se conoció cuando ambos trabajaban dentro de una reconocida estación de esquí, y desde entonces compartieron una misma pasión por la gastronomía y por descubrir los sabores de cada lugar que visitaban. Ella es rosarina, él es francés y, luego de construir una vida juntos en Europa, decidieron radicarse en Argentina para concretar un proyecto propio que fusiona las raíces gastronómicas de ambas culturas.

Así nació Cándido , un restaurante a puertas cerradas que combina técnicas, productos y tradiciones de Francia y Argentina, con el objetivo de ofrecer una experiencia única a sus comensales, reflejada en un menú de cinco pasos . En diálogo con Negocios de La Capital , trazaron el recorrido que hicieron en todos estos años, para llegar a concretar la apertura de esta nueva propuesta que desembarca en el ingreso de Funes, en una zona estratégica, ubicada a pocos metros del Aeropuerto y de barrios privados como Funes Hills, San Sebastián y Vida Club de Campo.

"Nos gusta viajar, conocer la comida típica de los lugares a donde vamos, ir a los mercados centrales, salir a comer. La gastronomía nos mueve", resume Mehdi. Esa búsqueda los llevó a recorrer distintos países y a descubrir productos, sabores y tradiciones que hoy forman parte de la identidad de Cándido . "Decidimos volver porque yo tengo mi familia acá, fueron muchos años viviendo afuera y sabíamos que si nos la jugábamos con emprender algo propio íbamos a necesitar una red fuerte de contención”, aseguró Sofía, al momento de recordar la decisión de regresar al país a finales del año pasado.

En diciembre de 2019, Mehdi y Sofía coincidieron trabajando en una estación de esquí de primer nivel en Francia. Sofía había llegado a Europa pocos meses antes, luego de terminar sus estudios universitarios como contadora y obtener una visa Work and Holiday que le permitió instalarse en Francia. Su vínculo con el país no era casual, había estudiado francés durante años en el colegio Normal 1 de Rosario y siempre había tenido el deseo de vivir una experiencia en ese destino. “Quería volver a estar en contacto con el idioma y practicarlo, por eso pensé en ir un tiempo a trabajar allá”, explicó la emprendedora.

Mehdi Larabi es chef profesional y en Cándido busca combinar los sabores tradicionales de Argentina con la cocina francesa. Foto: gentileza Cándido.

Mientras ella trabajaba en la recepción de un hotel de montaña dentro de la estación, Mehdi se desempeñaba como jefe de cocina en uno de los restaurantes del lugar, puesto que ocupaba durante la temporada de invierno. Así, el encuentro se produjo por casualidad, cuando ambos coincidieron en un bar. A la semana se desató la pandemia y se decretó el confinamiento obligatorio, por lo que la estación quedó prácticamente vacía.

Mientras Sofía esperaba una oportunidad para regresar a Argentina, ambos compartieron meses juntos y siguieron el vínculo una vez que la joven de 32 años regresó a su país. Volvieron a reunirse meses después, en México y de allí viajaron por distintos países de Latinoamérica, antes de instalarse nuevamente en Europa, donde se casaron y empezaron a pensar en la idea de emprender juntos.

Mehdi tiene más de 20 años de experiencia como chef, una profesión que eligió desde muy joven, después de que en su casa le prohibieran cocinar. "No me tenían confianza en mi familia, entonces decidí estudiar y tener un título. Cuando lo conseguí me empezaron a dejar entrar a la cocina a preparar distintos platos", relató entre risas.

Gastronomía en formato íntimo

Con su llegada a Rosario, la pareja comenzó a materializar la idea de abrir un restaurante propio. La primera tarea fue encontrar el lugar adecuado para instalar el restó a puertas cerradas. Ya tenían en mente que sea un lugar en Funes, para aprovechar las grandes casonas antiguas con jardín, techos altos y chimeneas, así que dedicaron largas horas a visitar distintas propiedades hasta que encontraron lo que necesitaban.

“Nos dieron la llave de la propiedad un 2 de enero y empezamos todas las refacciones. Fueron meses de trabajo, pintura, de rediseñar y armar la cocina para que quede a la vista de los comensales. Las personas que vienen nos ven cocinar porque tenemos todo a la vista, todo el proceso se ve y Mehdi se acerca a contar información de cada plato en las mesas y la gente le pregunta sobre las preparaciones”, señaló Sofía, quien agregó que para poner a tono el espacio invirtieron los ahorros de toda su vida, además de contar con gran apoyo de su familia y amigos.

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La inauguración oficial fue el pasado 4 de julio, con una propuesta íntima de 16 cubiertos, capacidad que podría ampliarse hasta 20 personas en el futuro, aunque siempre manteniendo la impronta de una cena exclusiva para pocos comensales. La decisión también responde a la intención de ofrecer una propuesta artesanal, donde cada preparación se realiza en el momento y los anfitriones pueden dedicar tiempo a cada detalle del servicio.

"El hecho de trabajar con poca gente nos permite brindar un servicio de calidad, dedicarle tiempo a cada invitado y al momento de emplatar, para cuidar la presentación de cada comida", explicó Mehdi. El menú está compuesto por cinco pasos: una entrada fría, una caliente, un plato principal, una degustación de quesos, ya que en Francia se estila comerlos después de la cena como cierre, y un postre dulce. Además, se complementa con una selección de vinos boutique de pequeños productores, principalmente de Mendoza, con etiquetas que irán rotando según el menú.

Por último, detallaron que el costo promedio de la propuesta irá desde los $70 mil a los $90 mil por persona, dependiendo la propuesta. Abrirán de jueves a sábado por la noche y el menú elegido para las semanas de julio incluirá algunas sorpresas como una sopa caliente con crema chantilly salada, para generar un choque de texturas y temperaturas, que según la pareja fue muy bien recibido por el público. También incluye ingredientes exóticos como trufas negras y una carne de osobuco cocinada en hierbas durante largas horas como plato principal.

“Queremos que sea una experiencia relajada y de varias horas, con espacio entre plato y plato, que las personas puedan conocer cada preparación, charlar con nosotros. Ahora que estamos en épocas de Mundial, nos gusta decir que este lugar es cinco estrellas, Mehdi suma dos, por ser francés, y yo tres, por argentina. Juntos completamos las cinco”, expresó Sofía.