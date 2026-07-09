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El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

La máxima no superaría los 16º. La mínima rondaría los 9º y se mantendría en ese nivel el fin de semana y el arranque de la próxima

9 de julio 2026 · 22:53hs
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El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 10 de julio en Rosario cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 16º. La mínima rondaría los 9º y se mantendría en ese nivel el fin de semana y el arranque de la próxima.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del este (que se mantendrían durante toda la jornada), un registro de 10º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se anuncian más nubes y la máxima no superaría los 16º, bajando a 14º en la noche.

El sábado estaría nublado, con 17º de máxima y 9º de mínima.

El domingo bajaría la máxima a 15º, la mínima se mantendría en 9º y el cielo estaría parcialmente nublado.

Para el lunes pronostican 17º de máxima, 7º de mínima y cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Si bien el martes habría bastantes nubes, la máxima llegaría a 19º y la mínima rondaría los 8º.

El miércoles estaría mayormente nublado, con 20º de máxima y 9º de mínima.

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