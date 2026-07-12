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Vacaciones de invierno: domingo de KittyFeria, marionetas y "Toy Story"

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

12 de julio 2026 · 07:00hs
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Las opciones para las vacaciones de invierno en Rosario tienen múltiples actividades agendadas en diversos puntos de la ciudad.

Las opciones para las vacaciones de invierno en Rosario tienen múltiples actividades agendadas en diversos puntos de la ciudad.

Terminó la primera semana de las vacaciones de invierno, pero la agenda sigue a pleno. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecerán propuestas para todas las edades y para todos los bolsillos, con opciones que van desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y experiencias al aire libre.

Este domingo 12 de julio habrá actividades en distintos puntos de Rosario para disfrutar en familia o con amigos. Entre los recomendados, desde las 11 el Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202) recibe una nueva edición de la Kitty Feria, un plan ideal para quienes aman a los gatos, con productos, accesorios y propuestas pensadas para sus dueños. A partir de las 13, la calle frente a Casa Castenetto (Azurduy 6150) se transformará en un gran paseo de juegos y diversión con “De risas y juegos”, una tarde gratuita con escuela de circo, marionetas, clown y magia para disfrutar en familia.

A las 13.30, el Parque Alem (Nansen 100) será sede de “Alem Modo K-Pop”, una jornada multifandom organizada por Army Rosario que reunirá a fanáticos de la música y la cultura pop coreana con bailes, presentaciones, tiendas temáticas, sorteos y muchas actividades. Y para cerrar el día, a las 16.30, el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) proyectará "Toy Story", una oportunidad perfecta para volver a disfrutar en pantalla grande de un clásico que sigue conquistando a grandes y chicos, con entrada gratuita.

>> Leer más: El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Agenda completa del domingo 12 de julio

10h - "Exploraciones en el jardín". Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10h - Activación "Proyecto Pregunta". Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

11h - "Kitty Feria". Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

13h - "De risas y juegos". Escuela de circo, juegos y espectáculos. Marionetas, con Rubén Orsini; clown y magia, con Pablo Cantarella y Hernán Martínez. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

13.30h - “Alem Modo K-Pop”. Jornada multifandom de K-Pop con Army Rosario. CC Parque Alem (Nansen 100). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Función de títeres "El Mundo de Dondo". Red de mediadores de lectura. Mil65. CMD Sur (Av. Uriburu 637). Gratis

14h - “Desenchufados”. Laboratorio de juego y movimiento. Zona de Desconexión. De 5 a 8 años. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

15h - Función de “Frankestein, un amigo diferente”. La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051)

15h - Muestra "La canción del barrio Vol. 2". Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis

15h - "El hombrecito del azulejo". Cuentos en Kamishibai, con María Soledad Galván. Mil65. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - "Intercambio fantástico". Set de fotografías con vestuario, a partir de la obra de Marta Minujín. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - “Animación al paso”. Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - Taller de cuentos con Kamishibai. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción

15h - Cuarteto escénico-musical Fanfarria Ambulante. Música, teatro corporal y humor. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

15h - Circo en juego, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

15h - “Topa, un mundo de colores”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

15.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

15.30h - Canticuénticos. Teatro El Círculo (Laprida 1223).

16h - Visitas mediadas. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

16h - Varieté de circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

16h - “Valelí”, música para bebés. Taller de sonidos. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Varieté de circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

16h - “Perdidos, ¿en los tiempos?”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

16h - “Narcissa y su jardín encantado”. Teatro La Morada (San Martín 771, P.A).

16h - “La corona de princesa”. Sala La Escalera (9 de Julio 324).

16.30h - Shows de Reudok y Fingir Demencia. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Proyección de “Toy Story”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

16.30h - “Esto está embrujado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - “Topa, un mundo de colores”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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