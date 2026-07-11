La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

El sudafricano Jayden Adams jugó contra México, República Checa y Corea del Sur. Su selección fue eliminada por Canadá

Aunque oficialmente la causa del deceso se mantiene en reserva, la hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista sudafricano que disputó tres partidos del Mundial 2026 es que se trató de un suicidio. El jugador estaba muy deprimido, según cuentan en su entorno.

Se trata del sudafricano Jayden Adams, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este sábado. Tenía 25 años.

La noticia sobre su deceso impactó fuerte en el ambiente del fútbol, sobre todo en plena disputa del Mundial. Es que Adams jugó en tres de los cuatro partidos que Sudáfrica disputó durante el torneo. El equipo africano fue eliminado en los 16avos de final por Canadá.

La muerte de Adams se conoció a través de un comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU). Adams jugó los partidos ante México, República Checa y Corea del Sur.

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Una fuerte depresión por el fallecimiento de la abuela

Durante el Mundial, el jugador se enteró del fallecimiento de su abuela materna, Marianna Adams, ocurrido apenas un día antes del cruce ante el seleccionado checo. Su pareja reveló este sábado que nunca se repuso de esa noticia y que en los últimos días atravesaba por una fuerte depresión y casi no comía.

Oficialmente, las causas de la muerte del futbolista sudafricano no fueron reveladas. La policía informó que el cuerpo del mediocampista, llamado a ser una figura de Sudáfrica en los próximo saños, fue encontrado sin vida en un hotel del céntrico barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, y abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, junto con el club donde jugaba Adams, el Mamelodi Sundowns, confirmaron el trágico fallecimiento.

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Qué dijo el presidente de la Fifa

Poco después de conocerse la noticia, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, le dedicó unas palabras a Adams. "Es profundamente triste conocer el fallecimiento del centrocampista sudafricano Jayden Adams, apenas unas semanas después de haber participado en la histórica campaña de su selección en la Copa Mundial", escribió en un posteo en sus redes sociales.

Infantino añadió: "Mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la Fifa y en la comunidad futbolística mundial, acompañan a su familia, amigos y compañeros de equipo. Se echará mucho de menos a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns. Que descanse en paz".