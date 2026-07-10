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Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

El chofer de 46 años quedó atrapado a la altura de Fighiera. Otro transportista y su hija de 13 años también requirieron asistencia médica

10 de julio 2026 · 12:37hs
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El choque ocurrió a las 6 de la mañana en la mano que va hacia Rosario.

Foto: Poli

El choque ocurrió a las 6 de la mañana en la mano que va hacia Rosario.

Tres personas sufrieron lesiones este viernes por un choque de camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires. Fuentes oficiales confirmaron el rescate de uno de los conductores involucrados en Fighiera, desde donde lo trasladaron en helicóptero luego de un operativo complejo.

De acuerdo a la denuncia, dos vehículos de carga protagonizaron la colisión a las 6 de la mañana a la altura de Fighiera, a casi 30 kilómetros al sur de Rosario. Entre las víctimas se cuenta una niña de 13 años que acompañaba a su papá cuando se produjo el impacto.

Tanto el chofer como su hija sufrieron lesiones leves. En cambio, el segundo camionero quedó atrapado y los bomberos de Arroyo Seco tuvieron que abrir la carrocería para sacarlo del habitáculo.

Un choque de camiones con un herido grave

La zona del kilómetro 256 de la autopista fue escenario de una colisión por alcance. Ambos conductores iban viajando hacia Rosario cuando uno de los transportes se estrelló contra la parte trasera del otro.

El conductor que circulaba junto a su hija pudo bajar del vehículo por sus propios medios. El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la niña hasta el Hospital 50 de Arroyo Seco. Mientras tanto, los bomberos fueron a auxiliar a la tercera víctima de 46 años en el interior de la cabina.

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Luciano G. se encontraba consciente y logró colaborar con los rescatistas a pesar de las lesiones que presentaba. Finalmente, los encargados del operativo consiguieron acceder a través de la parte posterior y constataron que no había sufrido fracturas, aunque presentaba politraumatismos.

Después de este procedimiento, el camionero fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. En tanto, la circulación hacia el norte por la autopista Rosario-Buenos Aires quedó reducida por la presencia de los vehículos y la caída de una parte de la carga.

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