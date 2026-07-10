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Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Los operativos se hicieron en hospitales y sanatorios de la provincia. La mayoría fueron en Rosario y Santa Fe capital. Se beneficiaron 148 personas

10 de julio 2026 · 11:50hs
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Los operativos realizados en santatorios y hospitales ayudaron a vivir o tener una mejor calidad de vida a 148 personas 

Los operativos realizados en santatorios y hospitales ayudaron a vivir o tener una mejor calidad de vida a 148 personas 

En los primeros seis meses del 2026, Santa Fe alcanzó una cifra histórica de donantes de órganos, lo que reafirma su lugar de referencia en este tema. Con 56 donantes, continúa siendo la segunda provincia a nivel nacional en la materia, y supera la marca anterior de 50, lograda en 2023. Las donaciones favorecieron a 148 personas de todo el país.

Los operativos se registraron en 19 efectores de distintas ciudades santafesinas, con los hospitales Heca, de Rosario; y Cullen, de Santa Fe, como mayores procuradores. También se destaca la participación de clínicas y sanatorios privados, informó el Ministerio de Salud provincial.

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), dependiente del Ministerio de Salud, Cecilia Andrada, subrayó que “el número que más nos enorgullece es la cantidad de personas que pudieron acceder al trasplante a partir de los órganos procurados por nuestros equipos: 148 trasplantados en medio año es una marca histórica que nos llena de emoción porque trabajamos para que la espera por el trasplante sea más corta y la calidad de vida posterior sea mejor. Estos resultados son posibles porque forman parte de una política de salud pública sostenida, impulsada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio, que fortalece permanentemente el sistema de donación y trasplante en toda la provincia”.

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De Santa Fe para todos los argentinos

Entre el primero de enero y el 30 de junio se realizaron 1.088 trasplantes de órganos en el país, de los cuales casi el 14% fueron posibles gracias a órganos procurados en la provincia. En otras palabras, uno de cada siete pacientes trasplantados en Argentina recibió un órgano o bloque multiorgánico proveniente de un donante santafesino.

De acuerdo al sistema de asignación gestionado nacionalmente por Incucai, en el que la compatibilidad anatómica y biológica son el factor esencial pero que además tiene en cuenta situaciones de emergencia, muchas de las ablaciones se destinaron a provincias diferentes de la de origen.

Según dijo Andrada, “casi la mitad de los trasplantes posibilitados (72) fueron para residentes del resto del país, mientras que los otros 76 fueron receptores santafesinos. Esta distribución se da dentro de un sistema nacional que es solidario, transparente y equitativo, en el que todos dependemos de todos. Es una de las formas más íntegras de construir salud en comunidad”.

Operativos en 19 efectores

La cifra récord de 56 donantes se produjo a partir de operativos efectuados en 19 efectores públicos y privados de toda la provincia: los hospitales Heca, Centenario, Provincial, Vilela, Italiano y Español, y los sanatorios Laprida, Parque, de la Mujer, Británico y Americano, todos de Rosario; el Hospital Cullen y los sanatorios Diagnóstico, Garay y Mayo, de la ciudad de Santa Fe; además de los hospitales Dr Jaime Ferré, de Rafaela; y Eva Perón de Granadero Baigorria; y los sanatorios San Martín, de Venado Tuerto; y Servicios Médicos, de Santo Tomé.

El Hospital Provincial del Centenario fue pionero en la salud pública en implementar una novedosa intervención.

El Hospital Provincial del Centenario fue pionero en la salud pública en implementar una novedosa intervención.

Andrada destacó que este año la provincia celebró por primera vez la Semana Provincial de la Donación de Órganos, instituida por la Ley Nº 14.441 e incorporada al calendario escolar. “Que la donación tenga una semana propia para promover la reflexión y el trabajo con las nuevas generaciones es un paso muy importante. Estos resultados también son fruto de una política pública sostenida que busca construir una sociedad cada vez más comprometida con la donación”, concluyó.

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