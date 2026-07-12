El hombre récord de Argentina esta vez no fue Lionel Messi sino Alexis Mac Allister

El pampeano igualó un récord mundial que sólo tenían el Lobo Zagallo y al Vasco Olarticoechea. Y lo hizo de la mejor manera, con el gol de apertura de Argentina

Alexis Mac Allister lo grita con el alma. Fue el 1 a 0 de Argentina sobre Suiza, que le valió un récord mundial.

Todos los flashes son habitualmente para Lionel Messi , pero en el pasaje a las semifinales del Mundial de Argentina , esta vez el récord se lo llevó Alexis Mac Allister , el jugador que al cabo mostró el camino del triunfo y la clasificación. E igualó nada menos que al Lobo Mario Zagallo y al vasco Julio Olarticoechea.

¿Y qué record alcanzó Mac Allister? Con el encuentro de este sábado en Kansas, llegó a los 12 partidos consecutivos invicto en Mundiales, algo de lo que solo pueden ostentar el histórico técnico brasileño y el gran Vasco, ambos campeones mundiales, el primero como jugador y entrenador.

Es que esta seguidilla se inició luego de la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudit a. Ese día Mac Allister fue suplente y no entró, pero desde allí no faltó a ninguna cita y no perdió ninguna.

Mac Allsiter sumó ahora diez triunfos y dos empates, sin contar la definición por penales, considerando tanto tiempo regular como extra, marcando además dos goles, el que le hizo a Polonia en el último partido de fase de grupos que clasificó a Argentina a octavos y ahora el que le dio el pase a semifinales. O sea, de los importantes.

Ya ante Egipto había alcanzado al surgido en Newell's, Ricardo Giusti, que sumó once encuentros en Mundiales sin caídas, con siete victorias y cuatro empates.

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Qué hicieron el Vasco y el Lobo

Olarticoechea fue campeón en el 86 y subcampeón en el 90, pero no jugó la final ante Alemania porque había acumulado tarjetas amarillas en la semifinal ganada ante Italia. El Vasco tampoco había jugado en el debut con derrota en ese Mundial de Italia ante Camerún.

En España estuvo presente, pero no jugó ningún encuentro y entre los otros dos Mundiales sumó 12 encuentros invicto, con 8 victorias y 4 igualdades. Y alcanzó al gran Zagallo, en los Mundiales del 58 y 62 conquistados por Brasil.

El récord del entonces gran delantero que acompañaba a Pelé ahora fue igualado por Mac Allister: 10 victorias y 2 empates.

E hizo récord hizo de la mejor manera

Y la marca de Mac Allister no podía llegar de la mejor manera, ya que fue con un gol bajo el brazo, en la única acción clara argentina de ese primer tiempo ante Suiza. Y todo lo hizo Mac Allister, con asistencia de Messi. Tres intentos y en el tercero fue a la red.

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En la primera vez que llegó hasta el área de Suiza, Molina compartió con Messi y el 10 habilitó a Mac Allister, que pateó incómodo, rebotó en un defensor y se fue al córner.

De ese tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Messi, llegó su cabezazo, el rebote en Embolo y el nuevo córner, ahora desde la izquierda. Leo se tomó todo el tiempo del mundo para ejecutarlo y el volante cabeceó en el primer palo, para alojar la pelota en el otro.

Fue 1 a 0 y enorme festejo, que apuntaló un gran récord mundial. Esta vez no de Messi, sino de Mac Allister.