San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

La Policía de Investigaciones secuestró armas, un uniforme de Prefectura Naval Argentina, una balanza de precisión, marihuana, un auto y más de 2 millones de pesos

Efectivos durante uno de los allanamientos en San Lorenzo.

Una mujer denunció que un hombre intentó atropellarla en la localidad de San Lorenzo con un auto y luego la amenazó de muerte esgrimiendo un arma de fuego . A partir de esa denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI), junto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó cinco allanamientos simultáneos que terminaron con siete detenidos, dos de ellos con pedidos de captura , y el secuestro de armas, drogas, dinero y un uniforme de Prefectura Naval Argentina .

La investigación por lesiones dolosas derivó en un importante operativo contra el microtráfico . La PDI realizó cinco allanamientos simultáneos en tres viviendas de calle Jujuy al 1300 y otras dos ubicadas sobre Misiones al 1300.

En dichos procedimientos, efectivos provinciales detuvieron a Carlos Omar Q. (54 años), Ángel Omar Q. (25), Franco Ezequiel Q. (33), Raquel Ernestina F. (49) y Brian Leonel G. (27). Además, también arrestaron a otras dos personas que registraban pedidos de captura.

El inédito hallazgo de un uniforme de Prefectura Naval

Un uniforme de Prefectura Naval

Durante la pesquisa, también detectaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Los investigadores secuestraron una pistola calibre 380 con municiones, un arma de aire comprimido, una funda para chaleco balístico, un uniforme de Prefectura Naval Argentina, una balanza de precisión, marihuana, un cigarrillo de cannabis, teléfonos celulares, un automóvil y 2.506.000 pesos en efectivo. La causa quedó a cargo del fiscal Aquiles Balbis.