Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Cristian C. fue detenido luego de un presunto caso de acoso sexual en perjuicio de una mujer que pasó caminando cerca un colegio

El operativo concluyó con el arresto de un hombre de 50 años.

La policía rosarina demoró este viernes a un hombre de 50 años denunciado por mostrarle sus genitales a una mujer . A partir de este incidente, los encargados del procedimiento en el barrio Echesortu descubrieron que el sujeto identificado tenía un pedido de captura activo.

Cristian C. quedó detenido tras un operativo realizado a la tarde en Mendoza y Río de Janeiro . La aprehensión se produjo a partir de la declaración de una persona que había pasado caminando por la zona del Colegio San Francisco Solano , a metros del bulevar Avellaneda y la parroquia.

En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron al sospechoso por un presunto caso de acoso sexual y exhibiciones obscenas . Más tarde constataron que la Justicia ya había solicitado su captura en el marco de una causa anterior.

El despliegue policial comenzó alrededor de las 17.30. En ese momento, una mujer de 42 años comentó que un hombre se había acercado a ella mientras iba caminando y le había dicho todo tipo de improperios .

De acuerdo al relato de la denunciante, la situación de acoso sexual en la calle se agravó rápidamente. Mientras le hablaba, el sospechoso le mostró sus genitales.

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Luego este incidente, la mujer llamó a la policía para dar cuenta de lo sucedido. En su declaración brindó una descripción física y señaló que había sido interceptada por una persona con un buzo rojo y un pantalón oscuro.

A partir de este testimonio, agentes del Comando Radioeléctrico identificaron a Cristian C. a unos pocos metros del lugar de los hechos. Tras el arresto lo llevaron hasta la comisaría 2ª en el centro rosarino, donde quedó a disposición de la Justicia.