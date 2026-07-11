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Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

La especialista en moda y vida de lujo cerró sus cuentas de redes sociales después de la viralización del testimonio de su hijo Tomás

11 de julio 2026 · 11:32hs
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La influencer Geraldine Mayer fue acusada de maltrato psicológico por su hijo Tomás

La influencer Geraldine Mayer fue acusada de maltrato psicológico por su hijo Tomás

Geraldine Mayer, una influencer de moda argentina, quedó bajo escrutinio público después de que su hijo Tomás la acusara de maltrato psicológico. La mujer se dedicó durante más de una década a mostrar looks, compras y viajes de lujo en redes sociales. También mostraba una aparente vida idílica junto a su marido y el resto de su familia.

Tomás Cataldi, que actualmente tiene 20 años, publicó un extenso video en redes con un fuerte descargo contra su madre. Relató cómo fue su infancia y mostró chats y audios en los que se exponen dinámicas de maltrato. Finalmente, aseguró que hoy no tiene trato con sus padres, que viven en Estados Unidos.

El testimonio del hijo de la influencer

“Me cansé de estar callado durante 20 años de mi vida. Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. No todo lo que ven en redes sociales hoy en día es real. Mi mamá publicaba fotos o historias en las aparecíamos mi hermana y yo, aparentando tener una familia hermosa y perfecta, pero en mi casa me maltrataba como si fuese una basura. Gritaba, me humillaba, me despreciaba y me hacía sentir que todo era mi culpa”, afirmó el joven.

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El muchacho narró que la situación lo llevó a una crisis emocional profunda durante la adolescencia y dio a entender que intentó quitarse la vida. “Me decían que estaba loco, que me tenían que internar, que tenía que ir a un psiquiátrico. Me podrían haber preguntado si era feliz o cómo estaba”, relató. También compartió que su papá lo agredió físicamente cuando le pidió estar solo y no hablar.

>> Leer más: La Fifa investiga a un hincha argentino por racismo contra el influencer IShowSpeed

“Hoy por hoy estoy bien. Estoy solo, no tengo contacto alguno con mis padres. Vivo solo, me mantengo a base de la edición de videos nada más. Espero en un futuro poder volver a mis streams y mantenerme a base de mis streams. Quiero transmitirles que si están pasando por una situación parecida a la mía, pidan ayuda, no se queden callados. No estoy denunciando. Solo estoy transmitiendo mi experiencia. Lo más importante es rodearte de gente que te apoya, de gente buena”, cerró Tomás.

El testimonio se viralizó en redes y Mayer comenzó a recibir críticas rápidamente. Poco después, cambió su perfil de Instagram a modo privado. La influencer no se expresó de manera personal sobre los dichos de su hijo, sino a través de la panelista Pilar Smith, a quien conoce desde la infancia. “Dice que son mentiras. Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice. Él vivía con ella en Miami y ahora se vino a la Argentina. Ella estaba muy mal”, dijo la periodista.

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