Selección argentina: los goles de los 9, esperados y claves para resolver los cuartos ante Suiza

Julián Álvarez destrabó un partido complicado con un golazo, su primer grito en el Mundial. El Toro Martínez lo liquidó para ganar por 3 a 1

Julián Álvarez rompió la paridad con un golazo y celebra el segundo gol de la selección argentina.

La selección argentina lo sufría. No tanto por lo que hacía Suiza sino por lo que no podía el campeón del mundo. Le costaba mucho en ataque. Nada novedoso en esta Copa del Mundo. Pero en el suplementario, con el resultado 1 a 1 y la sensación de que el partido podía encaminarse a la definición por penales, irrumpieron dos de sus centrodelanteros.

Esos nueves, de los cuales uno no tenía goles y otro uno, de penal. Apareció Julián Álvarez y una extraordinaria definición para el 2 a 1. También Lautaro Martínez, para terminar una contra y empujarla para el 3 a 1. Esos goles que tanto se necesitaban llegaron finalmente de los máximos responsables de meterla.

Argentina repitió el juego parsimonioso y falto de variantes de otros partidos. Tenía la posesión, sin mostrar recursos para superar a la defensa suiza. A la Araña Álvarez, el nueve titular, no le quedaba ninguna de frente al arco.

Hasta que durante la segunda etapa del suplementario, el delantero la recibió afuera del área y sacó un derechazo cruzado. El arquero Gregor Kobel voló pero no pudo detenerla. Golazo del futbolista surgido en River. Para destrabar un partido de cuartos de final muy complicado y con las dudas lógicas sobre el desenlace.

Álvarez fue uno de los grandes futbolistas de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Reemplazó en medio de ese campeonato al goleador histórica del conjunto de Scaloni, el Toro Martínez. Sus actuaciones y goles justificaron su presencia continua.

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Pero en la actual Copa del Mundo, a la que llegó recién recuperado de una lesión en el tobillo, todavía no había conseguido una participación rutilante. Incluso recién fue titular a partir de los dos últimos partidos.

El extraordinario gol que consiguió a partir de su extraordinaria pegada, como tantas veces lo hizo en la selección argentina y a nivel de clubes, lo ubicó otra vez en un rol estelar. Ese que tanto se aguardaba.

El Toro Martínez, primer gol de jugada

Fue tan apretado el encuentro contra Suiza, tan cerrado en relación a las situaciones de gol, que resultaba imprescindible la estirpe goleadora. Y si primero fue Álvarez el que sacó a relucir sus cualidades para la definición, después fue el turno de Martínez.

Lautaro Martínez ya impulsó la pelota adentro del arco suizo. Fue el 3 a 1 de la selección argentina. AP

El delantero de Inter acompañó en la contra y, tras el remate de Almada que tapó el arquero Kobel, fue a buscar el rechazo para empujarla al fondo del arco.

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El Toro Martínez, titular en los tres partidos de la fase de grupos y en los dieciseiavos de final, conseguía así su primer gol de jugada en un Mundial, contando también Qatar 2022. Fue la segunda conquista en la actual Copa del Mundo, tras el penal convertido contra Jordania.

Para una selección que no tuvo fluidez ofensiva, la capacidad de Álvarez y Martínez para llegar al gol, cada uno a su manera, fue determinante. Toda victoria es una construcción colectiva. Pero sin la Araña y el Toro hubiese estado difícil.