Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Leandro Paredes fue amonestado por una falta que no cometió y el suizo terminó con una doble amarilla y la correspondiente expulsión

El árbitro Pinheiro le muestra la roja a Embolo durante el partido entre la selección argentina y Suiza.

La decisión de expulsar a Embolo durante el partido entre la selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, con la intervención del VAR, fue discutida y polémica. Pero la aplicación del VAR fue la correcta, a partir de lo definido como "confusión de identidad (tarjeta roja o amarilla)".

Una situación parecida ya se vivió en este Mundial durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos. En esa ocasión se le retiró la tarjeta amarilla al local Tim Ream, tras constatarse que no había cometido falta, y se amonestó a Miguel Almirón, quien en principio se consideró que era víctima de una infracción.

Embolo cayó perseguido por Paredes y el árbitro portugués Joao Pinheiro le mostró la amarilla al mediocampista de Boca. Instantes después, antes de que se reanude el juego, el VAR llamó al juez, quien se acercó hasta el monitor y comprobó que el suizo había simulado la infracción.

De inmediato, Pinheiro le sacó la amarilla al futbolista argentino y amonestó a Embolo. Como ya tenía otra amarilla, por una dura falta a Paredes, recibió la tarjeta roja.

Previo al Mundial, el VAR no intervenía en esta clase de jugadas. Pero esto cambio, según se precisa en el nuevo protocolo del VAR publicado por la International Football Association Board (IFAB).

Lo que dice el protocolo del VAR

"El VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido", dice el protocolo. Y especifíca, entre otras cuestiones, su facultad para intervenir en el caso de "confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado)".

"Si el árbitro sanciona una infracción, pero ha confundido claramente la identidad del jugador que la ha cometido, solo podrá revisarse la identidad del infractor", precisa.

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En las decisiones e incidentes revisables se incluye "una confusión de identidad, consistente en que el árbitro muestre una tarjeta amarilla o roja, pero esté sancionando por la infracción en cuestión claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos; la infracción en sí misma no se puede revisar excepto en el contexto de la confusión de identidad.

Este último párrafo deja en claro lo ocurrido. El árbitro sancionó al jugador equivocado con una tarjeta amarilla (Paredes en lugar de Embolo, que simuló). Por eso desde el VAR se lo alertó y se modificó el fallo.