El héroe argentino: Julián Alvárez sacó un conejo de la galera para allanar el camino a la semifinal

En un flojo partido argentino ante Suiza, el peor en lo que va del Mundial, Julián fue el mejor en el 3 a 1 final por el chanfle notable al ángulo

Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso desde el arranque para jugar frente a Suiza.

Argentina superó 3 a 1 a Suiza por los cuartos de final del Mundial. El jugador más destacado del equipo de Lionel Scaloni fue Julián Álvarez , que en el alargue destrabó una llave bravísima.

Emiliano Martínez 8: apareció cuando Suiza generó varias chances y se le fue encima a Argentina. Un buen partido de Dibu.

Nahuel Molina 4 : otra pobre actuación del lateral derecho. No dio garantías en la marca y además se nubló en ofensiva.

Cristian Romero 6: el Cuti fue uno de los más firmes de la defensa. Sacó varios cruces mano a mano. Salió con una molestia.

Lisandro Martínez 6: arriesgó con la pelota y ganó más de lo que perdió. Buen manejo en el final para lateralizar y encontrar huecos.

Nicolás Tagliafico 4,5: no encontró su lugar en el partido. Le faltó penetrar más cuando tenía la chance de progresar. Salió reemplazado.

Rodrigo De Paul 4: mal con la pelota, mal en la marca y apresurado en las entregas. Está muy lejos de ser el motorcito del equipo.

Leandro Paredes 6: fue el patrón del medio, pero no tuvo socios para jugar. Salió dolorido y deberá recuperarse para Inglaterra.

Enzo Fernández 4,5: no pesó en el partido, no generó espacios ni peligro cuando la pelota pasó por sus pies.

Alexis Mac Allister 5,5: el gol lo sacó de la baja nota. Buen cabezazo en el primer palo para el 1 a 0, luego cayó en la intrascendencia.

Lionel Messi 6: esta vez fue terrenal. Igual casi todo el peligro de Argentina se generó desde sus intentos. Fue el primer partido que no marcó goles.

Julián Álvarez 8,5: fue a todas y desgató a sus marcadores. Y en el tiempo extra inventó un golazo inolvidable con el que allanó el camino al triunfo.

Leer más: "Por Malvinas, por el Diego": a puro ritmo de Gilda, los argentinos copan el estadio en Kansas

Ingresaron en Argentina

Nicolás González 5,5: esta vez aportó mayor desborde que en partidos anteriores y además jugó de tres adelantado.

Gonzalo Montiel 4,5: entró a jugar casi de ocho bis bien adelantado y se ofreció como pase ofensivo. En el gol suizo entraron por su sector.

Lautaro Martínez 6: saltó a la cancha para hacer lo que hizo: un gol. Luchó cada pelota y en el cierre entró de arremetida al área para hundir el balón en la red para el 3 a 1 final.

Thiago Almada 5,5: aportó gambeta que era algo que le faltaba al equipo. Preocupó con sus incursiones por la izquierda.

Nicolás Otamendi -: le tocó suplantar a Cuti Romero que salió con una molestia y cumplió.

José Manuel López -: fue el triple nueve que puso Scaloni para ir por todo. Y desde la izquierda armó el espacio para el golazo de Julián.

Lionel Scaloni, el DT 5: su equipo no pudo jamás tener las riendas del partido y Suiza lo complicó muchísimo. En general se vio una formación cansada y previsible. Demoró los cambios, pero al final acertó con las variantes y sigue con vida en el Mundial.