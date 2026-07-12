El héroe argentino: Julián Alvárez sacó un conejo de la galera para allanar el camino a la semifinal

Argentina superó 3 a 1 a Suiza por los cuartos de final del Mundial. El jugador más destacado del equipo de Lionel Scaloni fue Julián Álvarez, que en el alargue destrabó una llave bravísima.
En un flojo partido argentino ante Suiza, el peor en lo que va del Mundial, Julián fue el mejor en el 3 a 1 final por el chanfle notable al ángulo
Argentina superó 3 a 1 a Suiza por los cuartos de final del Mundial. El jugador más destacado del equipo de Lionel Scaloni fue Julián Álvarez, que en el alargue destrabó una llave bravísima.
Emiliano Martínez 8: apareció cuando Suiza generó varias chances y se le fue encima a Argentina. Un buen partido de Dibu.
Nahuel Molina 4: otra pobre actuación del lateral derecho. No dio garantías en la marca y además se nubló en ofensiva.
Cristian Romero 6: el Cuti fue uno de los más firmes de la defensa. Sacó varios cruces mano a mano. Salió con una molestia.
Lisandro Martínez 6: arriesgó con la pelota y ganó más de lo que perdió. Buen manejo en el final para lateralizar y encontrar huecos.
Nicolás Tagliafico 4,5: no encontró su lugar en el partido. Le faltó penetrar más cuando tenía la chance de progresar. Salió reemplazado.
Rodrigo De Paul 4: mal con la pelota, mal en la marca y apresurado en las entregas. Está muy lejos de ser el motorcito del equipo.
Leandro Paredes 6: fue el patrón del medio, pero no tuvo socios para jugar. Salió dolorido y deberá recuperarse para Inglaterra.
Enzo Fernández 4,5: no pesó en el partido, no generó espacios ni peligro cuando la pelota pasó por sus pies.
Alexis Mac Allister 5,5: el gol lo sacó de la baja nota. Buen cabezazo en el primer palo para el 1 a 0, luego cayó en la intrascendencia.
Lionel Messi 6: esta vez fue terrenal. Igual casi todo el peligro de Argentina se generó desde sus intentos. Fue el primer partido que no marcó goles.
Julián Álvarez 8,5: fue a todas y desgató a sus marcadores. Y en el tiempo extra inventó un golazo inolvidable con el que allanó el camino al triunfo.
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Nicolás González 5,5: esta vez aportó mayor desborde que en partidos anteriores y además jugó de tres adelantado.
Gonzalo Montiel 4,5: entró a jugar casi de ocho bis bien adelantado y se ofreció como pase ofensivo. En el gol suizo entraron por su sector.
Lautaro Martínez 6: saltó a la cancha para hacer lo que hizo: un gol. Luchó cada pelota y en el cierre entró de arremetida al área para hundir el balón en la red para el 3 a 1 final.
Thiago Almada 5,5: aportó gambeta que era algo que le faltaba al equipo. Preocupó con sus incursiones por la izquierda.
Nicolás Otamendi -: le tocó suplantar a Cuti Romero que salió con una molestia y cumplió.
José Manuel López -: fue el triple nueve que puso Scaloni para ir por todo. Y desde la izquierda armó el espacio para el golazo de Julián.
Lionel Scaloni, el DT 5: su equipo no pudo jamás tener las riendas del partido y Suiza lo complicó muchísimo. En general se vio una formación cansada y previsible. Demoró los cambios, pero al final acertó con las variantes y sigue con vida en el Mundial.
En un flojo partido argentino ante Suiza, el peor en lo que va del Mundial, Julián fue el mejor en el 3 a 1 final por el chanfle notable al ángulo