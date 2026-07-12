Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

En su último informe, la Federación de Comercio e Industria expuso la crítica situación de los comercios de la ciudad: menos clientes, falta de financiamiento y altos costos

Contracción de ventas, costos operativos cada vez más agobiantes y la imposibilidad de financiamiento explican que seis de cada 10 comercios de Rosario hayan registrado una disminución en sus ventas en junio , según el Observatorio Económico de Rosario de la Federación de Comercio e Industria (Fecoi).

El sector de comercios pymes parece no tocar fondo. Mes a mes los números ponen en jaque a los locales y muchos dueños dudan si seguir o no frente a sus negocios . Menos del 20% de los comercios encuestados mostró un incremento intermensual en ventas, pero, aun así, no pudo detener la caída interanual promedio del 9.6% en junio.

Los datos reflejan un contexto de contracción de ventas, presión sobre los costos operativos y mayores exigencias de financiamiento. “Son datos locales, a veces salen números a nivel nacional que están atravesados por sectores ligados a otras economías con otra realidad. Hoy el comercio rosarino enfrenta una situación complicada”, explicó Miguel Rucco , referente del observatorio de Fecoi, a La Capital.

Rucco analizó la situación de los comercios de Rosario, expuso los problemas que deben sortear más allá de la falta de venta y remarcó: “No vemos una variable oficial, una medida económica del gobierno Javier Milei para revertir esta situación. Hoy es sálvese quien pueda ”.

Lista de precios que cambian

Años atrás los comerciantes de Rosario y el país exponían el constante cambio de listas de precios y la incertidumbre a la hora de reponer un producto. Aunque ese comportamiento de proveedores y consumidores cambió, Rucco aseguró que existen incrementos de precios por encima de los datos oficiales del Índice de Precios del Consumidor (IPC).

“Esta crisis trajo caída del poder de compra por paritarias cerrando por detrás de una inflación oficial alejada de la realidad que viven las familias”, sostuvo Rucco. Según el informe de Fecoi, el 46% de los comerciantes reportó aumentos de precios de proveedores de entre el 2% y el 5% mensual. Para comparar y a la espera del dato IPC de junio, en mayo el índice publicado por el Indec mostró un avancen de precios del 2,1% promedio. “Es un dato mentiroso, porque los aumentos de sueldo son menores y hay subas en las prepagas, los servicios y el combustible, que rondan el 10%. En ese contexto, la gente prioriza alimentos de primera necesidad y se cae la venta en los comercios”, agregó Rucco.

Sobre el resto de los encuestados, el 25% manifestó que recibió una listas de precios con precios estables, el 15% hasta el 2% y el 14% aumento superior al 5%.

La dificultad para financiarse

Otro de los puntos que midió Fecoi es la cantidad de comercios con deudas que arrastran en los últimos doce meses. El 58% de los encuestado respondió que mantenía pasivos y alertó la dificultad para conseguir créditos especiales para las pymes. “Inaccesible”, describió Rucco a la posibilidad de que las entidades financieras ofrezcan oportunidades para los comerciantes.

Los comerciantes de Rosario charlan entre ellos y muchos encuentran similitudes. Se identifican en los malabares que debieron realizar en el último tiempo para pagar las obligaciones de cada local. Muchos de ellos tuvieron que optar por créditos con tasas fuera del alcance para pagar aguinaldos. “Siempre nos dieron la espalda los bancos y financieras y más en tiempos de crisis porque los requisitos son imposibles”, señaló el Rucco.

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La situación es compleja ya que las ventas caen y los ahorros desaparecen, pero los comerciantes son optimistas por naturaleza y algunos ya comenzaron a comprar juguetes para el próximo Día de la Niñez.

La venta online salva, pero no siempre

Otra característica que pone en jaque a los comercios es que cuatro de cada 10 no cuentan con ventas digitales, es decir, a través de plataformas o tiendas online. “Esos comercios no se supieron adaptar, pero porque no tienen el conocimiento o la capacidad tecnológica”, comentó Rucco.

Mientras tanto, el 65% de los pagos se realiza hoy con transferencia bancarias y billeteras virtuales, otro 32% con tarjetas de crédito y débito y sólo el 3% se abona en efectivo.

Sin el e-commerce las ventas se habrían contraído aun más, plantearon desde Fecoi. No obstante, Rucco puso en evidencia la dificultad para los comerciantes a la hora de “posicionar” su comercio en redes sociales y buscadores. “Es una inversión, una apuesta y hay comercios que no están dispuestos a hacer o no tienen dinero para invertir en un desarrollador o community manager. A veces hay que priorizar el pago de alquileres o sueldos”, agregó el comerciante.

La realidad muestra comercios donde sus titulares son los primeros en atender a los clientes. Aunque también tiene sus complejos, ya que corren a la cabeza del local para expandir sus ofertas y oportunidades. “Atendemos lo urgente, no lo importante”, sentenció Rucco. Esto lleva a muchos históricos de la atención al público y venta minorista a buscar otros horizontes, rubros y hasta profesiones.