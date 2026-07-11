Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

La Fundación Bunge y Born presentó el Índice Nido, en el que evalúa las oportunidades para niños de 0 a 5 años. La ciudad se destaca por el acceso a la salud y los espacios públicos

El reciente Índice Nido, una herramienta desarrollada por la Fundación Bunge y Born para evaluar las oportunidades que las ciudades brindan para el óptimo desarrollo de las infancias , ubicó a Rosario en el ranking de las 10 ciudades con mejores oportunidades para el desarrollo infantil .

El listado lo lidera la Ciudad de Buenos Aires y Rosario supera a otras grandes urbes como Córdoba y la ciudad de Santa Fe, entre otras .

El trabajo de la fundación se basa en datos oficiales y permite mapear toda la provincia de Santa Fe y cada ciudad o pueblo para conocer, al detalle, datos de la población de 0 a 5 años. Cada barrio de Rosario está contemplado en el análisis y se pueden ver las diferencias entre ellos .

Los investigadores tomaron cuatro dimensiones entre las que están el acceso a la salud, a la educación y a los espacios verdes, sumado al contexto socioeconómico . Eso permitió separar al mapa en dos grupos, entre los niños de familias de bajos recursos y los de familias de mayores ingresos. Además, eligieron la movilidad a pie como parámetro para el desarrollo.

En Rosario, ambos grupos tienen un acceso similar a salud y espacios verdes. Según la medición de la fundación, tienen que caminar entre 8 y 9 minutos para encontrar un efector de salud y entre 5 y 6 minutos a pie para llegar a un lugar de esparcimiento al aire libre. Al posar la lupa sobre el dato de acceso a la salud, Rosario contrasta con lo que ocurre en otras 240 localidades del país, donde las infancias deben viajar más de dos horas en auto para llegar al hospital público más cercano, según expusieron desde la fundación.

La gran diferencia se encuentra en la dimensión que aborda el acceso a la educación inicial. Los sectores con mayores recursos acceden a un jardín de infantes caminando unos 6 minutos, mientras que los sectores más humildes deberían hacerlo durante más de 240 minutos (cuatro horas). El dato enciende las alarmas y es impensado que exista una distancia tal en Rosario.

En esta línea, el coordinador del proyecto Índice Nido, Julio Ichazo, remarcó a La Capital: "Es un dato sobredimensionado por la falta de registros oficiales". Si bien el grupo de estudio toma los padrones educativos donde aparecen jardines de infantes y maternales, estas estadísticas no contemplan a los Centros de Primera Infancia o Espacios de Primera Infancia, a cargo del área de desarrollo social de cada jurisdicción. "Existen, funcionan y lo hacen bien, pero no hay un registro oficial a nivel nacional, aunque muchas veces dependen de asociaciones civiles que reciben un subsidio por cada chico que asiste", remarcó Ichazo.

Barrio por barrio, manzana por manzana

El Índice Nido permite distinguir cada manzana o zona de las ciudades. El mapa de Rosario indica que en la zona entre avenida Pellegrini, bulevar Oroño y el río Paraná, el índice de desarrollo de las infancias está entre "muy alto" y "alto".

A medida que el mapa se va alejando del centro de la ciudad, comienza a aparecer el índice "medio" y en las periferias o límites del municipio, el índice cae a "bajo". No hay en Rosario zonas catalogadas bajo el índice "muy bajo".

Ichazo señaló en LT8 que este mapa “permite entender qué oportunidades tienen los niños para el desarrollo”. Además, el investigador apuntó que esta herramienta “es interesante para que funcionarios, otras organizaciones o familias puedan empezar a tomar decisiones y cambiar las realidades”.

Rosario, en el top 10

La ciudad ocupa el 9º lugar del ranking de la Fundación Bunge y Born con un índice de 51,33. La lista de las 20 localidades la encabeza la Ciudad de Buenos Aires, con un índice de 59,33.

Por su parte, Rosario supera a otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe, Bariloche y Neuquén, entre otras. También a Santa Rosa (La Pampa), San Salvador de Jujuy y Resistencia (Chaco).

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Ichazo destacó que los resultados demostraron que las grandes ciudades, independientemente de la posición en la tabla, “tienen oportunidades para el desarrollo de las infancias, lo cual es una obviedad, pero existe un espacio de mejora en todas”.

“En la mayoría de las ciudades hay una falencia de acceso a la educación inicial”, agregó Ichazo. Según el informe, en 2022 el 43,5% de los niños de 0 a 5 años no asistía al nivel inicial. Esta cifra expone la desigualdad que afrontan quienes viven lejos de centros urbanos, que suelen comenzar más tarde con su escolarización, una brecha que luego se refleja en el desempeño y en la continuidad educativa.

Julio Ichazo, coordinador del proyecto Índice Nido de la Fundación Bunge y Born

Por otra parte, en las grandes ciudades, cinco de cada 25 niños de hogares de menor nivel socioeconómico no tienen acceso a espacios verdes, mientras que esta situación afecta solo a uno de cada 25 niños de hogares con mayores ingresos.

El ranking completo

Estas son las 20 ciudades con mejores oportunidades para el desarrollo infantil, considerando las localidades más pobladas de cada provincia con un piso de 100.000 habitantes. El valor del índice, de 0 a 100, es un promedio ponderado en base a la población de los radios censales que componen cada localidad.