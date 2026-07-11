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Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

En este caso los beneficiarios fueron 150, y ya son 600 los adultos que recibieron armazones de la misma procedencia

11 de julio 2026 · 06:50hs
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La entrega de marcos a los adultos mayores se hizo a través de instituciones de la ciudad.

La entrega de marcos a los adultos mayores se hizo a través de instituciones de la ciudad.

Más de 150 adultos mayores de Rosario recibieron marcos de lentes que fueron oportunamente secuestrados en una investigación por estafa. La entrega de los armazones forma parte de una iniciativa provincial de destinar a fines sociales bienen provenientes del delito. La actividad tuvo lugar en el Salón Rodolfo Walsh de la sede rosarina del gobierno provincial.

Con la nueva distribución, coordinada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ya son 600 los mayores de Rosario que accedieron a armazones recuperados en procedimientos vinculados a hechos delictivos, en una acción orientada a transformar bienes decomisados en recursos con impacto social. En esta ocasión, los marcos entregados tienen un valor estimado de 15 millones de pesos y fueron recuperados a partir de una investigación judicial que permitió desarticular una maniobra de estafa vinculada a la venta irregular de estos productos.

“Para nosotros es muy importante poder realizar este aporte. Es lo que nos pide el gobernador Pullaro desde el primer día: acercar el Estado a la comunidad y garantizar que los bienes que le quitamos al delito regresen a la sociedad en forma de beneficios concretos”, señaló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

Con las instituciones

De la actividad participaron más de 15 entidades de Rosario, entre centros de jubilados y asociaciones civiles, a travé de las cuales se identificaron a las más de 150 personas que necesitaban renovar sus marcos de lentes.

“Con esta entrega superamos los 600 marcos distribuidos en Rosario, todos provenientes de un secuestro realizado en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe. Esto demuestra que los bienes recuperados del delito pueden tener una utilidad social concreta y llegar a quienes realmente los necesitan”, explicó Figueroa Escauriza.

>>Leer más: Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

Por su parte, el subsecretario de Personas Mayores de la Provincia, Fabián Peralta, destacó el impacto de la iniciativa en la calidad de vida de los beneficiarios. “Esta acción también forma parte de una política de buen trato hacia las personas mayores. Contribuye a su bienestar, a su autonomía y a mejorar su calidad de vida, por lo que representa una doble satisfacción para quienes trabajamos en esta área”, afirmó.

Entre los asistentes, el reconocimiento a la iniciativa fue unánime. Una de las beneficiarias, integrante del Centro de Jubilados Raíces, expresó: “Estamos muy agradecidos por esta convocatoria y por la entrega de los marcos. Nos sentimos muy felices y queremos felicitar a todos los que hicieron posible esta acción”.

Maniobra de estafa

Los marcos entregados fueron recuperados a partir de una investigación iniciada en 2025, cuando la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron una maniobra de estafa protagonizada por una persona que se hacía pasar por médico oftalmólogo en la ciudad de Casilda y localidades cercanas. La investigación permitió secuestrar una importante cantidad de marcos de lentes cuya procedencia y trazabilidad no pudieron ser acreditadas.

Tras la intervención judicial correspondiente, los elementos quedaron bajo la órbita de la Aprad, que dispuso su reutilización con fines sociales mediante su entrega a personas mayores de Rosario.

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