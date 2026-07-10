El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

El complejo de la zona norte de Rosario armó una agenda de actividades especiales para disfrutar con toda la familia

Durante el receso invernal, las autoridades del Acuario del Río Paraná decidieron abrir de miércoles a domingos entre las 12 y las 18, con ingresos cada 40 minutos. El anuncio forma parte de una iniciativa especial para disfrutar de "vacaciones copadas" en Rosario .

Los visitantes en la zona norte pueden recorrer la Sala de Acuarios para conocer las especies de la región, descubrir la biodiversidad del humedal en el Jardín Botánico Autóctono y acercarse al Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática, donde se desarrollan investigaciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad y a la producción acuícola. A esta propuesta permanente se suma una programación especialmente diseñada para que las infancias y sus familias descubran el Paraná desde el juego, el arte y la ciencia .

“Ponemos cada espacio de la provincia a disposición para que la gente conozca, recorra, traiga a niños y niñas a disfrutar de espacios gratuitos e interactivos” , señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini . Así, el funcionario destacó una de las propuestas pensadas para aprovechar las vacaciones de invierno en Rosario.

El ingreso al Acuario del Río Paraná se habilita cada 40 minutos y el último se programó para las 17.20. Las entradas pueden adquirirse directamente en la boletería, por orden de llegada .

La programación especial de vacaciones de invierno incluye un recorrido por el universo del río Paraná a través de experiencias que combinan arte, ciencia, literatura y teatro. Cada actividad fue pensada para que las infancias y sus familias puedan acercarse a la biodiversidad santafesina desde diferentes lenguajes, despertando la curiosidad, la imaginación y el compromiso con la conservación del ambiente.

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Desde el viernes 10 de julio, a partir de las 13.30, y hasta el domingo 12 habrá juegos en la explanada, un espacio especialmente pensado para las infancias, con juegos, desafíos y propuestas recreativas para compartir en familia y disfrutar al aire libre. La programación continuará el jueves 16 con la Lotería de Cuenta Ciencia, una dinámica participativa desarrollada junto a Cuchara Clown que propone descubrir conceptos científicos de manera lúdica.

El viernes 17 de julio se presenta la obra “Hermanas Camalote” para acercar al público relatos inspirados en el ecosistema del río Paraná. El sábado 18, el cierre estará a cargo de “La Molécula Atenta”, un taller de experimentos biológicos donde podrán explorar el mundo de la ciencia mediante desafíos pensados para aprender jugando.

La Tienda del Acuario

En el marco de estas vacaciones, también quedará inaugurada La Tienda del Acuario, una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Acuario, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Cultura de la provincia. "Los bienes culturales presentados reflejan cómo la investigación, la biodiversidad y la identidad santafesina pueden transformarse en experiencias, objetos y contenidos que generan valor. Esta iniciativa fortalece el entramado creativo y productivo de Santa Fe, visibilizando la labor de productores/as culturales e impulsando el consumo con identidad local”, resaltó Puccini.

Foto: gobierno de Santa Fe.

Más de 40 productores y productoras culturales de distintos puntos de la provincia presentarán sus creaciones inspiradas en la biodiversidad, los paisajes y la identidad de Santa Fe. Objetos de diseño, publicaciones, cerámica, joyería, juguetes didácticos y piezas artesanales integran una propuesta que promueve la circulación de la producción local, fortalece el trabajo y genera nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de la provincia.

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La secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Erica Hynes, destacó que el acuario "se reinventa una vez más" con el lanzamiento de la tienda. En cuanto al nuevo espacio, comentó: "Recibe creaciones de todos los puntos de la provincia. Alegra saber que artesanos y artistas de la provincia se inspiran en el Paraná, su humedal, sus especies, para tan bellas obras. Cada compra en la tienda, se lleva un poco de nuestra identidad a hogares y ciudades de toda la Argentina y el mundo. Nos entusiasma compartir este nuevo lugar en vacaciones".