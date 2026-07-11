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Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas durante el fin de semana

El buque más antiguo en actividad de la Armada Argentina arribó acompañado por dos lanchas de instrucción. Las tres embarcaciones abrirán sus puertas de 10 a 17, con entrada gratuita

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

11 de julio 2026 · 19:30hs
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Tres buques de la Armada Argentina frente al Monumento Nacional a la Bandera

Virginia Benedetto / La Capital

Tres buques de la Armada Argentina frente al Monumento Nacional a la Bandera, en la zona de La Fluvial.
Los buques de la Armada se podrán visitar durante este fin de semana en Rosario.

Virginia Benedetto / La Capital

Los buques de la Armada se podrán visitar durante este fin de semana en Rosario.
Los navíos llegaron este viernes para abrir sus instalaciones a la comunidad

Virginia Benedetto / La Capital

Los navíos llegaron este viernes para abrir sus instalaciones a la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El patrullero ARA King, la unidad más antigua que continúa en servicio dentro de la Armada Argentina, ya se encuentra en Rosario junto con las lanchas de instrucción ARA Ciudad de Berisso y ARA Ciudad de Ensenada. Las tres embarcaciones podrán ser recorridas gratuitamente durante este sábado 11 y domingo 12 de julio, entre las 10 y las 17, como parte de las jornadas de Puertas Abiertas organizadas sobre la costa rosarina.

La llegada de los buques forma parte de una misión de instrucción de la Armada Argentina, en la que participan 125 cadetes de primero a cuarto año de la Escuela Naval Militar. La actividad busca que los futuros oficiales puedan complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias concretas de navegación, maniobras y vida a bordo.

Las embarcaciones permanecerán en la ciudad hasta el lunes, antes de regresar a la Base Naval Zárate y continuar luego su recorrido hacia la Escuela Naval Militar, ubicada en Río Santiago.

Una experiencia de navegación por el Litoral

La misión permite que los cadetes conozcan las particularidades del río Paraná y del litoral fluvial argentino, una región estratégica tanto para la navegación como para la producción y el comercio exterior del país.

El comandante del ARA King, capitán de corbeta Nicolás Albanese, explicó que la travesía tiene como objetivo acercar a los jóvenes a las tareas reales que deberán realizar como futuros oficiales.

“Para ellos es conocer el río, conocer el litoral fluvial y tener ese contacto con la vida de a bordo, con las maniobras marineras y llevar a la práctica lo que aprenden en la Escuela Naval Militar”, señaló.

Durante el recorrido, los cadetes participan de tareas de navegación, prácticas profesionales y maniobras propias de una unidad naval. La dotación está integrada por jóvenes provenientes de diferentes provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Salta.

También forman parte del viaje becarios extranjeros de Bolivia y Haití, quienes eligieron completar una etapa de su formación en la Argentina.

El buque más antiguo de la Armada

Uno de los principales atractivos de la visita será el patrullero ARA King, una verdadera pieza de la historia naval argentina. En noviembre próximo cumplirá 80 años de servicio ininterrumpido, condición que lo convierte en la unidad más antigua que permanece operativa dentro de la Armada.

A lo largo de sus ocho décadas, el buque participó de diferentes misiones, campañas y tareas de apoyo. Actualmente depende del Área Naval Fluvial, con asiento en la Base Naval Zárate, y desarrolla actividades relacionadas con la vigilancia, el control y la defensa de la Hidrovía.

Su presencia en Rosario despierta una atención especial, ya que la ciudad no cuenta con una base naval permanente y no resulta habitual observar embarcaciones militares amarradas sobre su costa.

“En Rosario no hay una base naval y por eso la presencia de buques grises siempre genera curiosidad e interés”, manifestó Albanese, quien destacó además el vínculo histórico de la fuerza con la vida institucional del país.

Formación argentina con presencia internacional

La participación de cadetes extranjeros responde a los acuerdos de cooperación que la Armada Argentina mantiene con fuerzas navales de otros países y al reconocimiento de su sistema de formación.

Según explicó el comandante del ARA King, la experiencia argentina resulta especialmente valorada por la extensión de su territorio marítimo, su actividad fluvial y su proyección hacia la Antártida.

“Tenemos una proyección antártica muy importante, una extensa zona económica exclusiva y una experiencia operativa que resulta de interés para otras armadas amigas, que eligen a nuestro país para formar a sus cadetes”, sostuvo.

La presencia de jóvenes de Bolivia y Haití también convierte al viaje en una experiencia de intercambio, en la que conviven distintas culturas y tradiciones navales.

Una propuesta gratuita para toda la familia

Las jornadas de Puertas Abiertas permitirán que vecinos y turistas recorran el ARA King y las lanchas ARA Ciudad de Berisso y ARA Ciudad de Ensenada. Durante la visita, el público podrá conocer distintos sectores de las embarcaciones, observar parte de su equipamiento y conversar con integrantes de las tripulaciones.

La actividad representa además una oportunidad para descubrir cómo es la vida cotidiana a bordo, cuáles son las tareas que realiza el personal naval y de qué manera se forman los futuros oficiales de la Armada Argentina.

Las visitas estarán habilitadas este sábado y domingo, de 10 a 17, con entrada libre y gratuita. Se espera una importante concurrencia de familias, estudiantes, turistas y aficionados a la historia naval, atraídos por la posibilidad de ingresar a tres embarcaciones que habitualmente cumplen tareas operativas y de instrucción.

La escala en Rosario concluirá el lunes, cuando las unidades emprendan el regreso hacia la Base Naval Zárate. Posteriormente continuarán hasta Río Santiago, donde los cadetes retomarán sus actividades académicas y profesionales en la Escuela Naval Militar.

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