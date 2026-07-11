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Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

El 12 de julio, en vísperas del día de San Enrique, santo patrono de la ciudad, el Centro Municipal y todos sus dispositivos llevarán adelante una jornada con diferentes propuestas

11 de julio 2026 · 09:00hs
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En el ciclo “Cine en la Casa” (Eva Perón 2102) el sábado a las 14 y a las17 será el turno de la “La cabra que cambió el juego: Goat” y el domingo

En el ciclo “Cine en la Casa” (Eva Perón 2102) el sábado a las 14 y a las17 será el turno de la “La cabra que cambió el juego: Goat” y el domingo,en los mismos horarios, estará disponible “Las guerreras k-pop”. 
“Belgrano hace bandera y le sale de primer” es una obra de teatro infantil escrita por la autora argentina Adela Basch. A través del humor

“Belgrano hace bandera y le sale de primer” es una obra de teatro infantil escrita por la autora argentina Adela Basch. A través del humor, la música y el juego, la comedia relata los momentos más importantes de la vida y el legado de Manuel Belgrano. 

En el marco de las Vacaciones de Invierno habrá Cine en la Casa, Granja Educativa + Visitas Guiadas por la Reserva, se presentará la obra de teatro “Belgrano hace Bandera y le sale de primera” y la Plaza San Enrique será epicentro de un encuentro a cargo del Centro Municipal y todos sus dispositivos.

En el marco del fin de semana largo y las vacaciones invernales, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez propone una agenda de actividades para disfrutar en familia de forma libre y gratuita, en diferentes puntos de la ciudad.

En el ciclo “Cine en la Casa” (Eva Perón 2102) el sábado a las 14 y a las17 será el turno de la “La cabra que cambió el juego: Goat” y el domingo,en los mismos horarios, estará disponible “Las guerreras k-pop”.

Actividades por las patronales

El 12 de julio, en vísperas del día de San Enrique, santo patrono de la ciudad, el Centro Municipal y todos sus dispositivos llevarán adelante una jornada con diferentes actividades en la plaza ubicada en Cafferata y Levalle.

Habrá feria de emprendedores y el Centro de Día expondrá y brindará clases abiertas de ritmos, boxeo, maquillaje, estética y batucada. Además, estará dispuesto un estudio de grabación musical en vivo, quienes se capacitaron en el programa provincial Nueva Oportunidad expondrán lo producido durante el año.

La Coordinación de Adultos Mayores desarrollará la propuesta “Mi historia con el Barrio” para contar tu anécdota y opinión, El Club de Tareas estará con su “Carpa de Lectura” y también se presentarán artistas locales con música en vivo.

En tanto, la semana próxima continuará la Colonia de Invierno en el Club Sportivo Municipal y en el Polideportivo Gomara, Invierno Cultural en la Casa de la Cultura, el Museo Malatesta y el Anfiteatro, además de múltiples propuestas en los dispositivos territoriales que tiene la Municipalidad cómo Centro de Día, Club de Tareas, Desafío Secundaria, Centro de Atención a la Diversidad y la Coordinación de Adultos Mayores, entre otros.

Teatro infantil

“Belgrano hace bandera y le sale de primer” es una obra de teatro infantil escrita por la autora argentina Adela Basch. A través del humor, la música y el juego, la comedia relata los momentos más importantes de la vida y el legado de Manuel Belgrano.

La historia se desarrolla con la excusa de un viaje en el tiempo de un político argentino actual. A lo largo de la trama, Belgrano es retratado en diferentes facetas: desde sus tiempos de estudiante de abogacía en España, pasando por su rol en las Invasiones Inglesas y como vocal en la Primera Junta, hasta llegar a su emblemático momento de crear la bandera a orillas del río Paraná.

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