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Los rescatistas santafesinos vuelven de Venezuela y los recibirá una caravana hasta el Cuartel de Bomberos

El Gobernador se comunicó este sábado con el equipo de rescatistas. “La provincia ha sido felicitada por el trabajo de nuestros bomberos en territorio”, dijo

12 de julio 2026 · 06:30hs
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Los rescatistas santafesinos estuvieron una semana en Venezuela colaborando en las tareas de rescate.

Los rescatistas santafesinos estuvieron una semana en Venezuela colaborando en las tareas de rescate.

Los 40 rescatistas santafesinos con sus tres perros de búsqueda que integran la brigada especial Usar (búsqueda y rescate urbano, por sus siglas en inglés) regresan a Argentina tras la misión de ayuda internacional en el epicentro de las zonas afectadas por dos terremotos en Venezuela.

Este sábado a la mañana, antes de emprender el retorno, el gobernador Maximiliano Pullaro se comunicó con los rescatistas y reconoció el trabajo realizado en medio de la catástrofe que aún sacude a aquel país por los sismos ocurridos hace más de dos semanas.

En Rosario, en tanto, bomberos organizan para el domingo a la tarde (cuando está prevista la llegada de la brigada a la ciudad) una caravana para acompañar al contingente desde desde el ingreso de autopista Rosario - Santa Fe hasta el Cuartel Central de Rioja 2860.

Pullaro, en concacto

“Cada vez que se trata de nuestros bomberos no hay palabras que alcancen. Hoy tuve una videollamada con los brigadistas santafesinos que viajaron a Venezuela para ayudar en la terrible situación que están viviendo” en ese país, señaló el Gobernador a través de redes sociales. “Quiero contarles —informó— que después de una semana intensa de colaboración ya se encuentran en el aeropuerto para emprender la vuelta a casa”. Además, el mandatario destacó que “la provincia ha sido felicitada por el trabajo de nuestros bomberos en territorio. Los santafesinos le ponemos garra a todo, y por eso somos Invencibles”.

Vale recordar que el arribo a Venezuela fue organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.

>>Leer más: Venezuela: brigadistas santafesinos comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas

La participación de la brigada santafesina reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia con la cooperación humanitaria internacional y pone de manifiesto el nivel de preparación alcanzado por el sistema santafesino de protección civil. La decisión de movilizar personal altamente especializado y equipamiento de última generación permitió que Santa Fe colabore con las tareas de búsqueda y rescate en uno de los escenarios de emergencia más complejos registrados en esa región.

Rescatistas las 24 horas

La base operativa de la delegación santafesina se montó en la ciudad de La Guaira, ubicada 30 km al norte de Caracas, dentro de un predio de un club de fútbol. Allí se desplegaron las ocho toneladas de equipos técnicos para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

En cuanto a las tareas que llevaron a cabo, tanto los 40 brigadistas como los tres binomios K9 estuvieron asignados a distintas áreas de la zona de desastre, coordinados por las fuerzas locales. Siguiendo ese lineamiento, la brigada santafesina trabajó dividida en tres grupos durante las 24 horas, en turnos de seis.

Durante la misión, el equipo realizó tareas de búsqueda técnica para confirmar o descartar la presencia de personas con vida mediante el empleo de equipamiento especializado y de los binomios K9. Asimismo, colaboró en las tareas de recuperación de cuerpos, siempre bajo la coordinación de las autoridades locales.

Escenarios muy complejos

Los escenarios para el desarrollo de los operativos “fueron muy complejos a la hora de poder revisar y realizar la búsqueda en bloque”, comentó el secretario de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala.

>>Leer más: Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

La brigada Usar de Santa Fe trabajó junto con Protección Civil de Sucre, Bolivia, y otra de USAR de Ecuador, además del personal de coordinación de Venezuela y el Ejército local.

“El panorama en La Guaira es desolador. De un lado se ve una ciudad linda y, del otro, hay gente que está buscando sus familiares entre los escombros”, graficó Ayala.

Una vez que el vuelo desde Venezuela aterrice este domingo en la base aérea de El Palomar —previsto para la madrugada del domingo—, el contingente viajará por tierra hacia la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, en la ciudad de Gálvez.

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