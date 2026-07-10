La Capital | Policiales | policías

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Otros cuatro agentes quedaron bajo prisión preventiva por el operativo previo a la muerte de Mauro González en la comisaría 8ª de la capital provincial

10 de julio 2026 · 12:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los policías fueron imputados tras el deceso de la víctima en la seccional.

gentileza

Los policías fueron imputados tras el deceso de la víctima en la seccional.

La Justicia santafesina ordenó este jueves la liberación de dos imputados entre los seis policías detenidos tras una denuncia de tortura seguida de muerte en la capital provincial. El resto continuará privado de su libertad durante la investigación sobre el fallecimiento de Mauro Daniel González en dependencias oficiales.

La resolución benefició a Juan Cruz B., el único sospechoso que pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y que no fue señalado por el delito antes mencionado. En cambio, el fiscal Ezequiel Hernández lo identificó como responsable de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

En esta instancia, la jueza Cecilia Labanca también rechazó el pedido de prisión preventiva para Sabrina P., una de las cinco integrantes del Comando Radioeléctrico que habían sido arrestados la semana anterior. La medida respondió a una solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con respecto a un episodio registrado el 17 de enero en la comisaría 8ª.

¿Qué pasó con los policías imputados en Santa Fe?

Las dos personas liberadas este jueves tienen prohibido salir del país mientras se realiza la investigación sobre la muerte de González. Entre las reglas de conducta definidas por la magistrada se destaca que no pueden contactarse con testigos ni con los demás imputados en la causa.

Al cabo de la audiencia que había pasado a cuarto intermedio este miércoles, la agente del Comando Radioeléctrico esquivó la prisión preventiva porque aún no pudo acreditarse que haya intervenido directamente en las torturas denunciadas. En el caso de Juan Cruz B., su defensor señaló que sólo está en la mira judicial por una participación acotada en los hechos denunciados ante el MPA.

>> Leer más: Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

De acuerdo con la investigación, Mauro González fue detenido en el barrio Yapeyú. Durante el procedimiento y el posterior traslado, los policías lo sometieron a una serie de agresiones. Pese a su mal estado de salud, los agentes no lo trasladaron de inmediato a un centro de salud, sino que realizaron otras diligencias antes de llevarlo al servicio de medicina legal y posteriormente alojarlo en la comisaría 8ª.

La autopsia incorporada al expediente determinó que la víctima presentaba 20 lesiones en distintas partes del cuerpo. El reporte indica que falleció porque se broncoaspiró con vómito mientras estaba demorado en las dependencias.

Golpes y una parada en una estación de servicios

El operativo policial comenzó a las 14.30 del sábado 17 de enero, cuando Lucas A. y Melisa D. fueron hasta el cruce de Chaco y Hermanos Figueroa por una denuncia. El fiscal señaló que los policías redujeron al hombre de 35 años en medio de una "crisis subjetiva".

Según el MPA, los agentes recibieron apoyo de Facundo A., Sebastián B. y Sabrina P. luego de la aprehensión. En esta instancia empezaron a pegarle a la víctima mientras estaba tendida en el suelo y esposada.

De acuerdo al relato de los testigos, la golpiza continuó arriba de la caja de la camioneta en la que trasladaron a González. "Un familiar alertó a los agentes porque González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor", subrayó el encargado de la investigación.

Una parte de los imputados se llevó al detenido en el móvil antes mencionado y el resto los siguió en un segundo vehículo oficial. En el trayecto, el hombre fue agredido con un bastón o escopeta, de acuerdo a la hipótesis oficial. Antes de facilitarle atención médica, los agentes pararon en una estación de servicios.

Finalmente, González quedó alojado en un calabozo de la seccional ubicada sobre General Paz al 7300, donde estaba solo y no tenía posibilidad de contar con asistencia sanitaria. Unas horas más tarde, los agentes confirmaron su muerte. A casi seis meses de aquel episodio, la denuncia derivó en la prisión preventiva de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Mientras tanto, todos los imputados cuentan con una asesoría legal particular cuyos honorarios cubrirá el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Noticias relacionadas
Dos policías fueron detenidos por robo de dinero. 

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

La familia de Mauro inició la investigación y denunció a los policías

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Javier Milei junto a funcionarios en el acto de este jueves. Fotografía: Agencia NA. 

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo.

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Ver comentarios

Las más leídas

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Lo último

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Ovación
Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine
Ovación

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Policiales
Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos