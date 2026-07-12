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Lionel Scaloni, tras el agónico triunfo ante Suiza: "Hoy la suerte estuvo de nuestro lado"

El entrenador de la selección argentina apuntó a la expulsión de Embolo como la acción a partir de la cual su equipo pudo atacar mucho más

12 de julio 2026 · 01:34hs
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Lionel Scaloni debe seguir ajustando detalles. Una vez más Argentina volvió a mostrar serias falencias.

AP

Lionel Scaloni debe seguir ajustando detalles. Una vez más Argentina volvió a mostrar serias falencias.

La palabra de Lionel Scaloni fue una de las primeras que se escuchó después de la angustiosa victoria de Argentina sobre Suiza, con un 3 a 1 que fue exagerado para lo que pasó a lo largo de los 120 minutos. Pero lo cierto es que la Scaloneta está en semifinales, donde ya esperaba Inglaterra.

"Es un equipo muy físico y nosotros no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones en las que no metió el rival", consideró el entrenador de la selección argentina, quien ni bien finalizó el partido salió raudamente hacia el vestuario.

Pero minutos más tarde, con las revoluciones ya mucho más bajas, Scaloni no duró en afirmar que "hoy la suerte estuvo de nuestro lado. Creo que con la expulsión de ellos el partido cambió y ahí el equipo empezó a atacar mucho más".

Para Scaloni, hay historia

Scaloni advirtió que "lo que consiguió este equipo es histórico porque llegamos nuevamente a una semifinal. Es lo que más rescato de este grupo de jugadores".

El entrenador fue consultado sobre lo que vendrá, que será ni más ni menos que Inglaterra, con todo lo que ello implica. "La verdad, me da lo mismo que haya sido Inglaterra o si tocaba Noruega", dijo. Y agregó: "Es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador".

>>Leer más: Argentina arriba: por qué los saludos efusivos hacia Water Samuel tras el gol de Mac Allister

Pero en su análisis fue un poco más allá y en cierta forma dejó en claro que lo que necesita su equipo es reponerse desde lo físico. "Vamos a recuperar que es lo que más nos importa".

Thiago Almada dijo lo suyo

En tanto, Thiago Almada dijo lo suyo. El volante ofensivo, quien ingresó en el inicio del suplementario por Enzo Fernández, señaló que "estamos acostumbrados a sufrir, pero estamos donde queremos estar. Vamos a jugar otra semifinal y llegamos hasta el final de la competencia".

"Uno siempre quiere jugar. El trámite estaba muy cerrado y creía que podía aportar lo mío en el uno contra uno. Lo importante es que ganamos", agregó Almada.

Para el talentoso futbolista, "no es fácil, venimos de ser campeones y ahora estamos de nuevo entre los cuatro mejores. Estamos felices porque es lo que queríamos. Este es un grupo muy lindo, sano. Queremos dejar a Argentina en lo más alto".

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