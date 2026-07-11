Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Una mujer en zona sudoeste denunció un tiroteo sobre su casa y dos hombres resultaron heridos en distintos hechos en la vía pública

Peleas, robos y el tiroteo sobre una casa fue el saldo de un sábado que comenzó agitado en Rosario . Los hechos ocurrieron en diversos puntos de la ciudad y dejaron dos personas heridas y un detenido .

En primera instancia, un llamado alertó al Comando Radioeléctrico por detonaciones de arma de fuego en la zona de Pablo VI y Filippini. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la propietaria de una vivienda, quien relató que escuchó varios estruendos mientras estaba junto a su familia dentro de su casa y que, al salir, halló ocho vainas servidas sobre la vereda e impactos de bala en el frente de la casa .

Según declaró, es la primera vez que su domicilio es atacado de esa manera , aunque aseguró que anteriormente había recibido amenazas para abandonar el lugar y que esas denuncias ya habían sido radicadas .

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Al mismo tiempo. en Mosconi y Crespo, un adolescente de 16 años sufrió un corte en el hombro tras una pelea, hecho por el que fue detenido Francisco Nicolás G. de 22 años. Tras entrevistar a la madre de la víctima, los agentes localizaron al joven, quien intentó escapar al advertir la presencia policial.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros y una Motomel Serie 2 que presentaba el sistema de encendido manipulado, con el cableado cortado y sin tambor de llave. Tanto el sospechoso como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Sub Comisaría 26º, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Peleas y robos

En otro hecho, ocurrido en Sucre y Mendoza, barrio Azcuénaga, Jonatan R., de 27 años, fue herido durante un robo con un arma blanca en el antebrazo izquierdo. El joven declaró que mientras caminaba hacia su casa junto a su pareja fue interceptado por dos hombres encapuchados que intentaron asaltarlo. Al resistirse, uno de los agresores lo hirió con un cuchillo y luego ambos escaparon sin concretar el robo.

Otro hecho violento se dio en villa La Vincha alrededor de las 23 del viernes. El asentamiento, ubicado entre las vías del ferrocarril Mitre y Uriburu, no registra habitualmente hechos violentos. En este caso, un llamado al 911 avisó de que dentro de una casilla se encontraba Leonel A., de 30 años, con una herida de arma blanca en el muslo izquierdo.