La Capital | Policiales | detenido

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Una mujer en zona sudoeste denunció un tiroteo sobre su casa y dos hombres resultaron heridos en distintos hechos en la vía pública

11 de julio 2026 · 15:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un hombre fue encontrado apuñalado en una casilla de La Vincha 

Un hombre fue encontrado apuñalado en una casilla de La Vincha 

Peleas, robos y el tiroteo sobre una casa fue el saldo de un sábado que comenzó agitado en Rosario. Los hechos ocurrieron en diversos puntos de la ciudad y dejaron dos personas heridas y un detenido.

En primera instancia, un llamado alertó al Comando Radioeléctrico por detonaciones de arma de fuego en la zona de Pablo VI y Filippini. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la propietaria de una vivienda, quien relató que escuchó varios estruendos mientras estaba junto a su familia dentro de su casa y que, al salir, halló ocho vainas servidas sobre la vereda e impactos de bala en el frente de la casa.

Según declaró, es la primera vez que su domicilio es atacado de esa manera, aunque aseguró que anteriormente había recibido amenazas para abandonar el lugar y que esas denuncias ya habían sido radicadas.

>> Leer más: Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Al mismo tiempo. en Mosconi y Crespo, un adolescente de 16 años sufrió un corte en el hombro tras una pelea, hecho por el que fue detenido Francisco Nicolás G. de 22 años. Tras entrevistar a la madre de la víctima, los agentes localizaron al joven, quien intentó escapar al advertir la presencia policial.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros y una Motomel Serie 2 que presentaba el sistema de encendido manipulado, con el cableado cortado y sin tambor de llave. Tanto el sospechoso como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Sub Comisaría 26º, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Peleas y robos

En otro hecho, ocurrido en Sucre y Mendoza, barrio Azcuénaga, Jonatan R., de 27 años, fue herido durante un robo con un arma blanca en el antebrazo izquierdo. El joven declaró que mientras caminaba hacia su casa junto a su pareja fue interceptado por dos hombres encapuchados que intentaron asaltarlo. Al resistirse, uno de los agresores lo hirió con un cuchillo y luego ambos escaparon sin concretar el robo.

Otro hecho violento se dio en villa La Vincha alrededor de las 23 del viernes. El asentamiento, ubicado entre las vías del ferrocarril Mitre y Uriburu, no registra habitualmente hechos violentos. En este caso, un llamado al 911 avisó de que dentro de una casilla se encontraba Leonel A., de 30 años, con una herida de arma blanca en el muslo izquierdo.

Noticias relacionadas
El joven detenido en San Gregorio imputado de  grooming (acoso a menores a través de la web).

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

Efectivos durante uno de los allanamientos en San Lorenzo.

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

Una imagen que está dejando de ser tan habitual en las calles de Rosario tras años de cientos de homicidios.

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo.

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Ver comentarios

Las más leídas

Tropezón de Newells en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

Lo último

En una fecha donde pocos tuvieron revancha, Duendes pasó al frente en el Regional del Litoral

En una fecha donde pocos tuvieron revancha, Duendes pasó al frente en el Regional del Litoral

Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

El calor azota a Europa: cerraron la Torre Eiffel y los principales museos de París

El calor azota a Europa: cerraron la Torre Eiffel y los principales museos de París

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

La Fundación Bunge y Born presentó el Índice Nido, en el que evalúa las oportunidades para niños de 0 a 5 años. La ciudad se destaca por el acceso a la salud y los espacios públicos

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%
Economía

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un tuit racista
Política

La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por un tuit racista

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tropezón de Newells en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ovación
Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca
Ovación

Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

Bomba en el mercado de pases: el colombiano Sebastián Villa vuelve a Boca

Atlético del Rosario cayó ante Regatas Bella Vista y no levanta cabeza en el Top 14

Atlético del Rosario cayó ante Regatas Bella Vista y no levanta cabeza en el Top 14

El Charrúa no levanta cabeza: perdió con Atlas en el Gabino Sosa y sigue afuera del reducido

El Charrúa no levanta cabeza: perdió con Atlas en el Gabino Sosa y sigue afuera del reducido

Policiales
San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

La Ciudad
Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar una copita de vino por día

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar "una copita de vino por día"

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein, un amigo diferente
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Policiales

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio
La Ciudad

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Pullaro calificó como muy buena la relación que mantiene con el gobierno de Milei
Política

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor
Motores

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte
Policiales

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario
La Ciudad

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras en feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: Con el corazón siempre
Ovación

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa
Zoom

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa