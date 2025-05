Una ex Agapornis representará a Argentina en Miss Universo 2025

Este domingo se conoció el nombre de la ganadora del concurso Miss Universo Argentina 2025 . Un certamen donde se elige quién será la representante de la Argentina para el concurso internacional, que busca resaltar no solo belleza física sino también el compromiso con la comunidad.

Masset ya había participado en el certamen en 2019, sin lograr el triunfo . En esta nueva oportunidad, logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez. Su emotivo discurso fue clave para convencer al jurado: “Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona sino las acciones que la sostienen”, expresó.

“Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona sino las acciones que la sostienen”, sostuvo Masset en una de sus presentaciones.

Quien es Aldana Masset

Aldana Masset nació en Valle María, en la provincia de Entre Ríos. Es asesora de imagen y en 2022, formó parte de la banda de “Cumbia cheta”, Agapornis, donde reemplazó a la vocalista Melina Lezcano.

Actualmente, Masset vive en Belo Horizonte en Brasil junto a su novio Fausto Vera. La modelo acompaña al futbolista argentino que, luego de pasar por Argentinos Juniors, se desempeña en el equipo brasileño Atlético Mineiro.

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, comentó en el concurso.

Además de desempeñarse como modelo, la entrerriana siempre estuvo ligada al mundo del arte. A través de sus redes sociales, como su canal de YouTube, la modelo publicaba videos cantando y tocando la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, comentó días previos al concurso.

Las candidatas a Miss Universo Argentina

La entrerriana se impuso ante las 30 participantes de las distintas provincias de Argentina. En el primer corte de finalistas fueron 14 las seleccionadas, incluyendo la candidata de Santa Fe, Valentina Galizzi. Hacia el segundo corte de la noche solo seis candidatas pasaron: La Pampa, Chaco, Comunidad extranjera, Entre Rios, La Rioja y Misiones. Para el tercer y último corte de la noche el top 3 quedo constituido por las jóvenes de La Pampa, Chaco y Entre Ríos.

Buenos Aires - Melisa García

- Melisa García Costa Atlántica - Araceli López

- Araceli López Santa Cruz - Sofía Cazzola

- Sofía Cazzola Jujuy - Ana Herrera

- Ana Herrera Formosa - Sol Acosta

- Sol Acosta Mendoza - Delfina Sosa

- Delfina Sosa Salta - Cecilia Roldán

- Cecilia Roldán Santa Fe - Valentina Galizzi

Valentina Galizzi Tierra del Fuego - Denisa Fernández

- Denisa Fernández Comunidad Extranjera - Carolina Danieri

- Carolina Danieri Corrientes - Camila Vázquez

- Camila Vázquez Misiones - Xiomara Menna

- Xiomara Menna Córdoba - María Eugenia Zatta

- María Eugenia Zatta Ciudad de Buenos Aires - Sandy Campal

- Sandy Campal Catamarca - Andrea del Prado

- Andrea del Prado Neuquén - Paula Ramos

- Paula Ramos Tucumán - Florencia Acosta

- Florencia Acosta Cordillera - Stella Batalles

- Stella Batalles La Plata - Lucía Sacerdoti

- Lucía Sacerdoti San Juan - Michelle Ávila

- Michelle Ávila Chaco - Judit Grnja

- Judit Grnja Santiago del Estero - Luisana Urrejola

- Luisana Urrejola Islas del Atlántico Sur - Julieta Escontrela

- Julieta Escontrela La Rioja - Ayelén Torres

- Ayelén Torres Río Negro - Nahiara Infante

- Nahiara Infante Patagonia - Caterina Raffaelli

- Caterina Raffaelli La Pampa - Julieta Ricardez

- Julieta Ricardez Chubut - Karen Prait

- Karen Prait Entre Ríos - Aldana Masset

- Aldana Masset San Luis - Noelia Frutos

Una a una las elegidas

Las bandas especiales recayeron en cinco participantes destacadas por méritos propios durante todo el certamen.

El título de Miss Belleza fue para Julieta Ricárdez. Miss Skincare se lo llevó la santafesina Valentina Galizzi, quien se destacó no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y presencia en el escenario.

La nueva Miss Simpatía Argentina 2025 es la jujeña Ana Herrera. Miss Pasarela Argentina 2025 es Carolina Danieri. En tanto que Miss Personalidad Argentina 2025 es de la porteña Melisa Garcia.