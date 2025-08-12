La Capital | Zoom | Miranda!

Una arriesgada versión de uno de sus hits sorprendió a Miranda!: "¿Y si la hacemos así?"

En el primer knockout del team Luck Ra en "La Voz Argentina" Melanie Rosales reinventó "Yo te diré" y fue felicitada por el dúo pop. Su interpretación revolucionó escenario y redes

12 de agosto 2025 · 10:38hs
El dúo de Miranda! se sorprendió con una itnerpretación de una de sus canciones

El dúo de Miranda! se sorprendió con una itnerpretación de una de sus canciones

Definitivamente “La Voz Argentina” es furor no solo por los miles de momentos emocionantes, divertidos y tensos en esta temporada, sino también con las reversiones de canciones o temas clásicos interpretados por participantes y jurados. En este sentido, en la primera gala de los knockout, una participante cantó un clásico de Miranda! y, aunque no fue elegida, se destacó por su original versión.

Cabe recordar que este lunes comenzó la nueva etapa de "La Voz Argentina", los knockouts, en la que dos integrantes del mismo equipo se enfrentan, pero esta vez cada uno interpreta una canción diferente. Además, por primera vez en la historia del reality en Argentina, los co-coaches acompañan a los jurados en el escenario principal durante la toma de decisiones. Fue así como en la última gala dieron el presente figuras como Cazzu, Zoe Gotusso, el Chaqueño Palavecino y Emanuel Horvilleur.

En la primera gala, una participante del team Luck Ra se la jugó e interpretó el clásico del pop “Yo te diré” en frente de sus autores originales. A pesar de haber quedado eliminada del reality, la joven recibió los elogios del dúo y generó gran repercusión en redes sociales.

>> Leer más: "La Voz Argentina": doble intento de robo y pelea de jurados en la primera gala de knockouts

La versión rockera del clásico de Miranda!

En el primer knockout del team Luck Ra, se enfrentaron Melanie Rosales y Emma Roach. Rosales encaró "Yo te diré" de Miranda!, mientras que a Roach le tocó el clásico "Think" de Aretha Franklin.

La versión de Melanie sorprendió por su originalidad: con un estilo rockero y mucha actitud, se animó a interpretar un hit pop frente a sus dos intérpretes originales, Ale Sergi y Juliana Gattas.

Al momento de decidir, Luck Ra y su co-coach Cazzu optaron por conservar a Emma Roach, pero la actuación de Melanie recibió todos los elogios.

“Estoy re feliz, me encantó hacerla rock”, confesó la joven. “Fue un tema difícil, iba al palo… ¡hice abdomen cantando esa canción!”, bromeó.

Fue entonces cuando Ale Sergi intervino: “Imaginate, nosotros la cantamos de dos o de tres”. Juliana Gattas también la elogió: “Hiciste las dos cosas más difíciles que tiene la canción: el falsete del final y los graves de las estrofas del comienzo, y a los dos los hiciste impecables”. Entre risas, confesó: “Nos miramos y dijimos: ¿Y si la hacemos así?”.

Finalmente, Cazzu resumió: “Agarraste una canción que es tan importante para la cultura argentina. Poder tener una versión nueva de la canción es de las cosas más interesantes que tiene la música y te va a ayudar a tener un sello propio en lo que queda de tu camino”.

Embed

>> Leer más: Un cierre de batallas a pura emoción en "La voz Argentina": cómo continúa el reality

Noticias relacionadas
The Life of a Showgirl será el nombre del nuevo álbum de estudio de Taylor Swift

Taylor Swift anunció nuevo álbum: lo que se sabe, las pistas y el anuncio oficial

La actriz rosarina se robó todas las miradas en la nueva película de Netflix

Quién es la actriz rosarina que brilla en el nuevo éxito de Netflix

Se lanza la venta general para el show en formato 360º que María Becerra dará en River el próximo 12 de diciembre

María Becerra en River: cómo comprar entradas y cuánto salen

Black Amaya, histórico baterista del rock argentino, tocará este jueves en Rosario junto a músicos locales

Black Amaya, un pionero del rock argentino, vuelve a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo último

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

El alquiler de un departamento de un dormitorio en la ciudad subió 72,7 % en el último año y promedia los 380 mil pesos, según un informe del Ceso
Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Ovación
Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Policiales
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

La Ciudad
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo