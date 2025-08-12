Una arriesgada versión de uno de sus hits sorprendió a Miranda!: "¿Y si la hacemos así?"

En el primer knockout del team Luck Ra en "La Voz Argentina" Melanie Rosales reinventó "Yo te diré" y fue felicitada por el dúo pop. Su interpretación revolucionó escenario y redes

El dúo de Miranda! se sorprendió con una itnerpretación de una de sus canciones

Definitivamente “La Voz Argentina” es furor no solo por los miles de momentos emocionantes, divertidos y tensos en esta temporada, sino también con las reversiones de canciones o temas clásicos interpretados por participantes y jurados. En este sentido, en la primera gala de los knockout, una participante cantó un clásico de Miranda! y, aunque no fue elegida, se destacó por su original versión.

Cabe recordar que este lunes comenzó la nueva etapa de "La Voz Argentina", los knockouts, en la que dos integrantes del mismo equipo se enfrentan, pero esta vez cada uno interpreta una canción diferente . Además, por primera vez en la historia del reality en Argentina, los co-coaches acompañan a los jurados en el escenario principal durante la toma de decisiones. Fue así como en la última gala dieron el presente figuras como Cazzu, Zoe Gotusso, el Chaqueño Palavecino y Emanuel Horvilleur.

En la primera gala, una participante del team Luck Ra se la jugó e interpretó el clásico del pop “Yo te diré ” en frente de sus autores originales. A pesar de haber quedado eliminada del reality, la joven recibió los elogios del dúo y generó gran repercusión en redes sociales.

La versión rockera del clásico de Miranda!

En el primer knockout del team Luck Ra, se enfrentaron Melanie Rosales y Emma Roach. Rosales encaró "Yo te diré" de Miranda!, mientras que a Roach le tocó el clásico "Think" de Aretha Franklin.

La versión de Melanie sorprendió por su originalidad: con un estilo rockero y mucha actitud, se animó a interpretar un hit pop frente a sus dos intérpretes originales, Ale Sergi y Juliana Gattas.

Al momento de decidir, Luck Ra y su co-coach Cazzu optaron por conservar a Emma Roach, pero la actuación de Melanie recibió todos los elogios.

“Estoy re feliz, me encantó hacerla rock”, confesó la joven. “Fue un tema difícil, iba al palo… ¡hice abdomen cantando esa canción!”, bromeó.

Fue entonces cuando Ale Sergi intervino: “Imaginate, nosotros la cantamos de dos o de tres”. Juliana Gattas también la elogió: “Hiciste las dos cosas más difíciles que tiene la canción: el falsete del final y los graves de las estrofas del comienzo, y a los dos los hiciste impecables”. Entre risas, confesó: “Nos miramos y dijimos: ¿Y si la hacemos así?”.

Finalmente, Cazzu resumió: “Agarraste una canción que es tan importante para la cultura argentina. Poder tener una versión nueva de la canción es de las cosas más interesantes que tiene la música y te va a ayudar a tener un sello propio en lo que queda de tu camino”.

