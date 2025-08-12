"La Voz Argentina": doble intento de robo y pelea de jurados en la primera gala de knockouts

Dos participantes protagonizaron un duelo que emocionó a La Sole y al Chaqueño Palavecino. Lali y Miranda! pelearon por quedarse con el "perdedor"

Este domingo concluyó la etapa de Batallas de " La Voz Argentina" . Tras intensas jornadas en las que los coaches tuvieron elegir a algunos participantes, despedir a otros, robar talentos y protagonizar dobles eliminaciones y salvaciones, los equipos finalmente quedaron reducidos . Con ese escenario, la última gala dio inicio a la fase de knockouts y la noche estuvo marcada por un divertido robo en el que dos jurados pelearon por quedarse con un participante.

En esta nueva instancia, dos integrantes del mismo equipo se enfrentan, pero esta vez cada uno interpreta una canción diferente . Además, por primera vez en la historia del reality en Argentina, los co-coaches acompañan a los jurados en el escenario principal durante la toma de decisiones. Fue asi como en la ultima gala dieron el presente figuras como Cazzu, Zoe Gotusso, el Chaqueño Palavecino y Emanuel Horvilleur.

La primera noche de knockouts se inauguró con un momento histórico: un doble intento de robo protagonizado por Miranda! y Lali en el que se disputaron la incorporación de un participante del team La Sole.

La difícil decisión de La Sole y el Chaqueño Palavecino

En la primera gala de knockouts, el neuquino Joaquín Martínez interpretó "Corazón americano" y se enfrentó a Milagros Gerez Amud, quien sorprendió con una versión original del clásico de El Chaqueño Palavecino "Cuando llora mi guitarra". Hasta el propio Chaqueño, que se encontraba sentado al lado de la Sole como co-coach, aplaudió y se sorprendió con la interpretación de la joven.

Luego de sus presentaciones, jurados y co-coaches dieron sus devoluciones. “Se me puso la piel de gallina cuando empezó a cantar Milagros, pero después, en afinación, los dos estuvieron excelentes”, destacó Luck Ra.

Por su parte, Cazzu agregó: “Mili, es como si hubieses nacido para el show. En cambio, Joaquín, te vi e imaginé Latinoamérica detrás tuyo”.

“Los dos tienen una potencia argentina zarpada”, sumó Lali.

Finalmente, La Sole tomó la palabra: “Quiero que estén muy orgullosos porque el aplauso que surgió acá fue real y espontáneo. Voy a decidir por mí, y probablemente esta decisión sea un error o un acierto…”.

Fue así como la cantante, en una de las elecciones más difíciles de la temporada, optó por quedarse con Milagros Gerez Amud.

Joaquín recibió un abrazo especial del Chaqueño Palavecino y unas palabras de aliento: “No aflojes, el que afloja pierde. Te deseo lo mejor en tu camino”.

Antes de dejar el escenario, el joven expresó: “La música es el amor de mi vida. El primero que me inspiró fue Jorge Drexler y, después, una banda llamada "Salvapantallas”". La mención no pasó inadvertida: la cantante principal de esa banda fue Zoe Gotusso quien es hoy co-coach del team Lali. Sorprendida, Gotusso se acercó a darle un sentido abrazo.

El divertido doble robo en la voz argentina

Ahora bien, instantes antes de que Joaquín se retirara del escenario, Juliana Gattas presionó el botón rojo para robarlo. En medio de gritos y saltos de emoción, cuando el equipo de Miranda! abrazaba a su "nueva incorporación", Lali sorprendió al también pulsar el botón.

Fue así como el escenario se convirtió en un campo de batalla: mientras Gattas abrazaba al participante, Lali lo iba a buscar y lo tironeaba para sumarlo a su equipo.

La tensión fue tal que Nico Occhiato tuvo que intervenir. “Qué lindo quilombo”, bromeó El Chaqueño al ver la escena.

Finalmente y tras un divertido intercambio, Joaquín decidió sumarse al team Miranda!