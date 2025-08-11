Un cierre de batallas a pura emoción en "La Voz Argentina": como continúa el reality

La segunda etapa cerró con una presentación digna de película que puso de pie a todos los jurados. Así, se definieron los equipos para la etapa de los knockouts

La etapa de las batallas en "La Voz Argentina" cerró con una emotiva presentación en el team de La Sole

"La Voz Argentina" sigue conquistando corazones en su apasionante búsqueda del nuevo gran talento nacional. En la última gala se vivieron las últimas batallas y los equipos de cada coach quedaron definidos para dar inicio a la etapa de los knockouts.

El cierre de esta fase estuvo a la altura de las expectativas: un momento digno de película en el que un dúo logró emocionar hasta las lágrimas al jurado. Las batallas dejaron de todo: robos, dobles selecciones, eliminaciones simultáneas e incluso debates entre los televidentes sobre la claridad de las reglas . Mientras algunos participantes se despidieron del certamen, otros mantienen intacto el sueño de convertirse en la próxima gran voz del país.

Este lunes comenzará la tercera fase del programa, los knockouts . En esta instancia, los participantes volverán a enfrentarse con un nuevo formato y con el acompañamiento de nuevos co-coaches, quienes reemplazarán a Dillom, La Joaqui, Valeria Lynch y Yami Safdie.

La emotiva última noche de las batallas

En una de las últimas batallas del reality, Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, del Team Soledad, interpretaron “La llamadora” de Félix Dardo Palorma. Con una presentación llena de dulzura y con una profunda conexión, emocionaron al jurado y, hacia el final, lograron que todo el estudio se pusiera de pie para aplaudirlos.

“Qué difícil que va a ser esto”, adelantó el conductor al terminar la presentación.

Luck Ra comenzó con las devoluciones: “Cuando alguien hace algo tan bien, solo se pueden explicar detalles. Si me la tengo que jugar me inclinaría por Milena, siento que fue un poco mas hipnótico lo que hizo".

Llegó entonces el turno de Soledad, a quien le correspondía tomar la decisión final. “Quero agradecerles le momento que vivimos. Pusieron al folclore bien en alto demostrando que una cancion que tiene muchos años, la podemos entender hoy, mas allá de sus metáforas”, sostuvo.

Luego el dedicó unas palabras a cada uno de los participantes. A Milena le remarcó: “Hiciste cosas en el dúo que yo no me hubiese imaginado nunca. Creo que embelleciste la cancion con tu presencia y con el pañuelo”. Por otro lado, a Agustín, le dijo: “ Me seguís sorprendiendo. No se si tenías muchas opciones para hacer demasiadas cosas. De voces la tenías mas difícil”.

“Los dos estuvieron impecables. Son de mis preferidos”, reconoció. Y, ante la expectativa, anunció: “Este año hay una regla especial y voy a hacer uso de ella: me voy a quedar con los dos”.

La decisión desató abrazos y saltos de alegría entre los concursantes y “La Sole” se acercó para celebrarlo junto a ellos.

Embed

>> Leer más: Reglas poco claras en "La Voz Argentina": Lali hizo el tercer robo y desató la polémica

Como continúa el reality: los knockouts y los playoffs

En los knockouts, dos participantes se enfrentarán pero interpretando canciones diferentes. Hacia el final de cada una de ellas, el coach decidirá cuál de los dos continúa en la competencia.

En este sentido, se mantiene la herramienta del robo. Cada coach puede “robar” hasta dos concursantes de otros equipos, y al mismo tiempo, podrán salvar o eliminar a dos participantes de un mismo knockout.

Ahora bien, cabe recordar que en al etapa de las batallas algunos jurados se quedaron con más participantes que otros. De esta forma, en la proxima etapa se deberán equilibrar la cantidad de participantes. Tal como adelantó el productor ejecutivo del reality: “Todos van a tener que tener la misma cantidad de participantes. O sea que esa decisión que tomó le va a traer una consecuencia en los knockout”. Al mismo tiempo aclaró que en cuanto a las reglas: “Todo puede pasar. El programa es dinámico”.

Una vez terminada la fase de los knockouts, le siguen los playoffs, para finalmente llegar a los shows en vivo. En los shows en vivo la decisión queda en manos del público. Y ahí ya termina el programa con quien se considere ganador de la edición 2025.

>> Leer más: Comienzan los "Knockouts" en "La voz Argentina": cambios y nuevos co-coaches

Quiénes son los nuevos co-coaches

Una de las novedades más destacadas de esta etapa es que, por primera vez en la historia del reality argentino, los co-coaches estarán presentes en el escenario principal junto a los coaches durante la toma de decisiones.

Los coaches incorporan a cuatro nuevas figuras: Cazzu, Zoe Gotusso, el Chaqueño Palavecino y Emanuel Horvilleur.

Junto a Lali Espósito estará Zoe Gotusso. En el equipo de Luck Ra se incorporará a Cazzu. Por su parte, Soledad Pastorutti estará acompañada por el Chaqueño. Finalmente, el dúo Miranda! contará con el apoyo de Emanuel Horvilleur.

image

Como en cada etapa, el show también sorprenderá con nuevos estilismos de los jurados.

image

Cómo quedaron conformados los equipos

Luego de las decisiones de cada jurado, los robos y las dobles eliminaciones y salvaciones, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Team Lali:

Jaime Muñoz.Oscar Burgos (originalmentedel Team Soledad)

Lola Kajt.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Aimel Salí.

María Bernad.

Giuliana Piccioni.

Valentina Otero (originalmente Team Miranda!)

Gabriel Franchelli.

Laila Speciale.

Rafael Morcillo.

Santiago Maluendez (originalmente del Team Miranda!)

Valentino Rossi.

Lucas Rivanedeira.

Juana Falcao.

Jerónimo Romero.

Lucio Casella.

Ambrosio Cantú.

Team Miranda!:

Federico Caravatti.

Thomas Guzmán.

Benjamín Depasquali.

Pablo Cuello (originalmente del Team Lali).

Ámbar Carrizzo.

Josué Cordero.

Lisandro Domínguez.

Nadin Chantal.

Sofía Verna.

Alexia Vázquez.

Martín Guerrero (originalmente del Team Soledad).

Juan Pablo Orlando.

Emiliano Villagra.

Abril Robledo.

Eugenia Rodríguez.

Ximena Padilla.

Franca Castro Videla.

Tiziana Minotti.

Team La Sole:

Rogelio Posat.

Mía Frankel.

Gustavo Rosales.

Luis González.

Iván Borda (originalmente del Team Lali).

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Violeta Lemo.

Ezequiel Montagnino.

Joaquín Martínez.

Leandro Romano.

Celeste López.

Milagros Amud.

Enrique y Tomás Olmos.

Iván Horrocks.

Milena Salamanca.

Agustín Isasmendi.

Eduardo Desimone (originalmente del Team Luck Ra).

Rocío González.

Team Luck Ra: