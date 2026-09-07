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Un thriller de venganza desembarcó desde la India en Netflix

El film de dos horas sigue el viaje de una madre en busca de venganza y redención. Todos los detalles en esta nota

7 de septiembre 2026 · 15:52hs
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Gandhari es la nueva película de Netflix

"Gandhari" es la nueva película de Netflix

El mes de septiembre en Netflix inicia con estrenos provenientes de distintas partes del mundo. Recientemente, una película de dos horas llegó desde la India con una trama llena de drama, acción y suspenso. Los usuarios, por su parte, no dejaron pasar la oportunidad de conocer la historia.

El film se llama “Gandhari” y está dirigido por Devashish Makhija a partir de un guion de Kanika Dhillon. El rol protagónico está en manos de Taapsee Pannu y el elenco lo completan Ishwak Singh, Swastika Mukherjee, Chhaya Kadam y Mita Vashisht.

La historia de “Gandhari” sigue a una madre enardecida por el secuestro de su hija. Decidida a cazar a la banda responsable de la red de tráfico de niños, se reinventa a sí misma como un arma letal.

>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix

La trama de “Gandhari”

La película comienza en una estación de tren, cuando una madre se da la vuelta y su hija ya no está a su lado. Antes de que pueda reaccionar, recibe un golpe que la deja sin sentido de la vista.

Así, la mujer decide comenzar una búsqueda sin poder ver a las personas a las que persigue pero enardecida por lo ocurrido. Su búsqueda de venganza la llevará hasta una peligrosa red de trata de niños con la que deberá enfrentarse.

>>Leer más: Netflix: una miniserie de época que combina romance y política la rompe en la plataforma

Trailer de “Gandhari”

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