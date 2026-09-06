Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei por Malvinas: "No le creo una sola palabra"

El abogado rosarino y excanciller acusó al gobierno de “oportunismo y rapiña” y cuestionó el alineamiento con Estados Unidos. “Las palabras de hoy son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño”, disparó.

El abogado rosarino y excanciller argentino Rafael Bielsa analizó con extrema dureza el anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas . “No hubo inteligencia en el Poder Ejecutivo, sino oportunismo y rapiña y los desprecio por eso", apuntó.

El diplomático que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la gestión de Néstor Kirchner fue categórico: "No voy a argumentar contra esta novatada porque sería hacerlo contra Malvinas y a favor de los ingleses. Pero les cuento las costillas a los libertarios y no me voy a olvidar de lo que están haciendo con todo lo que amamos en Argentina . Lo recordaré todos los días, como recuerdo todos los días a Malvinas, tierra que a ellos no les importa”, disparó.

Consultado sobre las propuestas de Milei del jueves por la noche, Bielsa sentenció: “ No le creo una sola palabra al presidente , y por eso no escucho las suyas. Y las que me llegan no las tomo en serio”. Asimismo subrayó que las palabras del libertario deben ser leídas en un contexto de alineamiento de la Argentina con Washington.

En cambio, señaló que la actitud del mandatario lo afecta de manera personal por su propia experiencia respecto a Malvinas. “Yo fui voluntario en la Guerra de Malvinas: no me convocaron a combatir. No me batí, pero me dura la moral de combate: hay que escuchar a los que pelearon, no a los que hoy descubren que tienen algo para decir que puede beneficiarlos. Las palabras de hoy del gobierno son los breves ladridos de un caniche toy a su dueño: grajeas de fidelidad, lentejas de credibilidad. Pero infidelidad a la causa nacional, que no entiende, y a la gravedad de una disputa, que es el desorden de Trump confrontando a China, de la que no participa como debiera”, expresó Bielsa.

Finalmente, se mostró pesimista respecto a la actual euforia “malvinera” y pidió a los británicos devolverle las islas a la Argentina. “Para los argentinos, mis compatriotas, en siete días más el fervor se habrá consumido sin consumarse", concluyó.