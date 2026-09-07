Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $ 400 millones desviados de fondos judiciales.

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Mariano Ríos Artacho, exfiscal del Ministerio Público de la Acusación, fue imputado este lunes como jefe de una asociación ilícita. Según la acusación de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, se dedicó entre 2017 y 2024 a vaciar cuentas bancarias judiciales por un monto estimado en 425 millones de pesos . La plata, de acuerdo con la pesquisa, habría terminado en inversiones bursátiles y casinos.

La acusación sostiene que Ríos Artacho, quien durante ese período se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del MPA, decidía qué cuentas podían ser vaciadas y firmaba los oficios necesarios. Se trataba de dinero depositado judicialmente en concepto de fianzas, cauciones o fondos secuestrados en distintas investigaciones. Por debajo del exfiscal, otros integrantes de la presunta organización se habrían encargado de reclutar prestanombres, retirar efectivo de los bancos y distribuir el dinero.

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La estructura que describieron los fiscales también habría contado con un mecanismo para disimular los faltantes. Según la acusación, el abogado penalista Emilio Barcacia se presentaba en los bancos para depositar dinero en efectivo y recomponer temporalmente los saldos cuando una causa estaba próxima a llegar a un juicio abreviado o una probation.

Los otros imputados son señalados como presuntos prestanombres que aportaban sus identidades y CBU para canalizar los fondos. Se trata de Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R.

La causa al exfiscal

La pesquisa que terminó con la imputación del exfiscal se inició a partir del hallazgo de una anomalía en una cuenta judicial. La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso a las autoridades y se abrió un expediente que quedó en manos del fiscal Adrián Spelta, de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. La investigación detectó, según la Fiscalía Regional, maniobras sobre fondos de cuentas vinculadas a causas del MPA que se habrían extendido al menos desde 2017 hasta 2024.

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El caso tuvo un primer impacto público la semana pasada, cuando Ríos Artacho fue detenido durante una serie de allanamientos. Los operativos fueron realizados por la Policía Federal en Rosario y distintas localidades de Córdoba. En total, hubo nueve detenidos y se secuestraron documentación y dispositivos electrónicos.

Ríos Artacho dejó de ser fiscal el 25 de junio de 2024. Hasta entonces integraba el área especializada en delitos económicos. Su salida se produjo después de una serie de cuestionamientos que ya habían puesto su actuación bajo la lupa de la Legislatura santafesina.

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El nuevo expediente agrega una dimensión muy diferente a los antecedentes que ya habían provocado la salida de Ríos Artacho del MPA. La acusación presentada este lunes lo ubica ahora como supuesto organizador de una estructura que habría tenido acceso a fondos depositados bajo control judicial y que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, logró retirar y hacer circular unos 425 millones de pesos.