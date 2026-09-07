Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

La movilización será este miércoles y buscará presionar a Diputados para que avance el proyecto hasta fines de 2027. Prestadores santafesinos también impulsan una ley de emergencia provincial ante la crisis de aranceles, pagos y costos del sector.

La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) convocó una concentración el próximo miércoles, 9 de septiembre, frente al Congreso de la Nación en reclamo de la prórroga en la emergencia para el sector de Discapacidad. Desde Santa Fe partirán transportistas y prestadores vinculados a Atraes.

La convocatoria se produce luego de varias semanas de actividad parlamentaria y reuniones vinculadas a la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La Cámara de Diputados intentó habilitar el tratamiento de la prórroga mediante un apartamiento del reglamento, pero la iniciativa no alcanzó los dos tercios necesarios. El resultado dejó planteada la posibilidad de avanzar en una nueva instancia parlamentaria con el emplazamiento de las comisiones correspondientes para que el proyecto obtenga dictamen y pueda posteriormente ser tratado en el recinto.

En este contexto, Pablo Bolego, presidente de Fatradis, consideró que ese resultado constituye un paso importante dentro del trabajo que las organizaciones vienen desarrollando con distintos bloques legislativos: “Hay 133 diputados que manifestaron su voluntad de avanzar. El desafío del 9 de septiembre será lograr que las comisiones sean emplazadas, puedan trabajar sobre el proyecto y que finalmente la prórroga llegue al recinto. Por eso entendemos que es importante estar presentes y acompañar ese proceso”.

En los últimos días también se desarrolló una reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, con la presencia de legisladores y funcionarios nacionales vinculados a las políticas de discapacidad y al programa Incluir Salud. “Rescatamos que los funcionarios participen, den la cara y expliquen lo que están haciendo . Entendemos también que puede existir un esfuerzo dentro de la gestión para acelerar determinadas respuestas, pero necesitamos que ese esfuerzo se traduzca mucho más rápidamente en la realidad. Las soluciones tienen que llegar a tiempo”, expresó Bolego.

Entre los puntos que continúan generando preocupación se encuentran las compensaciones pendientes para los prestadores, la insuficiencia de los aranceles, la ausencia de estudios de costos por cada prestación y las demoras que todavía atraviesan numerosas personas en el acceso a sus pensiones. Bolego explicó: “Una compensación que llega muchos meses después pierde parte de su efecto reparador porque durante ese período los costos siguieron aumentando. Por eso creemos que es necesario redoblar esfuerzos, recursos humanos y capacidad de gestión para que los mecanismos sean más ágiles”.

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El presidente de Fatradis, organización federal e integrante del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también insistió en que el reclamo del sector no se limita únicamente a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 porque "también necesitamos el cumplimiento integral de la ley vigente".

"Hay aspectos que todavía están pendientes. Uno de ellos es la realización de estudios de costos por prestación. No estamos pidiendo aumentos arbitrarios: estamos pidiendo contar con herramientas objetivas que permitan saber cuánto cuesta realmente sostener cada servicio”, remarcó Bolego.

Desde Santa Fe movilizan al Congreso y exigen a la Provincia

En el plano provincial, la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes), integrante de Fatradis, convocó a los transportistas santafesinos a acompañar la movilización nacional del 9 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Atraes mantiene una agenda específicamente provincial y participa, junto con otras organizaciones, instituciones y actores vinculados al campo de la discapacidad, de una mesa de trabajo que elaboró un proyecto para declarar la Emergencia en Discapacidad en la provincia de Santa Fe.

Se trata de una iniciativa diferente e independiente de la Ley Nacional de Emergencia y de su prórroga, pensada específicamente para atender la realidad del territorio santafesino.

El proyecto provincial busca generar distintas herramientas que contribuyan a sostener la continuidad de las prestaciones y apoyos, contemplando entre otras alternativas medidas fiscales e impositivas, mecanismos de asistencia y subsidios, frente a la situación económica que atraviesan instituciones y prestadores. "No pretendemos hablar en nombre de las personas con discapacidad ni ocupar una representación que les pertenece a ellas y a sus organizaciones. Nuestro compromiso es trabajar con ellas y para ellas, sosteniendo un servicio que forma parte de los apoyos indispensables para el acceso a sus actividades y prestaciones”, remarcó Bolego.

Y concluyó: “Queremos seguir construyendo soluciones junto a todos los niveles del Estado. Para eso necesitamos diálogo, pero también decisiones y respuestas concretas que permitan que miles de trabajadores puedan continuar realizando su tarea”.