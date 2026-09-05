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Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Expertos que siguen de cerca estos eventos explicaron el posible origen de las llamas en el Delta. En 96 horas hubo 36 focos y casi la mitad se desarrollaron frente a San Lorenzo

5 de septiembre 2026 · 18:24hs
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Imagenes de los incendios en las islas del Delta del Paraná

Imagenes de los incendios en las islas del Delta del Paraná

Sólo en los primeros cuatro días de septiembre, se quemaron más de 1.700 hectáreas en la zona de las islas del Delta del Paraná que se encuentra frente la franja comprendida por Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución y el norte de la provincia de Buenos Aires, según reportes del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Con septiembre llegaron nuevas columnas de humo en jurisdicción entrerriana que se ven desde la ribera santafesina y bonaerense. En total, desde San Lorenzo hasta Obligado (provincia de Buenos Aires), se registraron 36 focos de incendios distribuidos en más de 1.700 hectáreas, precisamente entre el 1º y el 4 de septiembre.

Las publicaciones realizadas por el área de la UNR detallan día por día las hectáreas quemadas. “Si se suman todos los focos día por día el resultado es mayor, pero no es lineal porque el satélite marca zonas donde, aunque no haya fuego es elevada la temperatura, hay calor. Es decir que puede estar apagado, pero seguir apareciendo”, explicó a Matías De Bueno, secretario de Área de Política Ambiental de la UNR, a La Capital”.

Las imágenes satelitales que aportó el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR muestran la evolución día por día de los focos de incendio. En 96 horas se contabilizaron 36 focos, de los cuales 23 fueron incendios que superaron los 1.000 metros cuadrados.

Incendio en las islas del Paraná

Desde el 1º de septiembre, el Área de Política Ambiental de la UNR registró un aumento de focos de incendio en las islas del Paraná, sobre todo frente a Rosario y San Lorenzo. Sin embargo, según la web de la Nasa que identifica los focos de calor a través de sus satélites, las quemas comenzaron a proliferar en la zona de las islas desde finales de agosto.

En algunos casos, el fuego en las islas del Paraná se podía divisar a menos de 12 kilómetros del territorio santafesino. Desde la ribera de Rosario, los vecinos podían ver el humo originado en focos a menos de 20 kilómetros.

A la altura de Villa Constitución se dieron los incendios de mayor alcance. El foco que más territorio abarcó fue el del viernes 4 de septiembre, con aproximadamente 461,6 hectáreas afectadas, frente a Arroyo Seco. También hubo una zona de aproximadamente 126,9 hectáreas afectadas el 2 de septiembre y otra de unas 238,6 hectáreas consumidas el 3 de septiembre.

Por su parte, frente a San Lorenzo se registró la mayor cantidad de focos, con 17 sobre los 36 totales.

Por qué se dan los incendios

Si bien cada incendio y territorio tiene sus particularidades, la mayoría de los focos, sobre todo frente a Santa Fe, se originan para la renovación de pasturas, indicaron expertos que siguen de cerca los incendios en el Delta del Paraná.

La web oficial del gobierno nacional explica que la quema del terreno en las islas del Delta del Paraná se constituyó como “una herramienta usada en forma sistemática para la eliminación de vegetación”. Principalmente, es usado en tierras ganaderas y se desarrollan “a la salida del invierno para favorecer el rebrote de pastos tiernos”.

Aunque viene disminuyendo año tras año, particularmente en septiembre se suele originar la mayor cantidad de focos utilizados para la renovación de pasturas. Según los registros del museo de ciencias naturales Antonio Scasso de San Nicolas, en el mismo mes de 2025 se registraron 670 focos, siendo el periodo con mayores incendios del año pasado.

De todas formas, el gobierno nacional expresa que las “quemas reflejan una serie de problemas que afectan a la zona del delta del río Paraná” debido al “proceso de «pampeanización» y los cambios de uso del suelo impactan sobre los ecosistemas, los bienes naturales y la salud de la población local".

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