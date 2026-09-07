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Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

El rosarino anunció su retiro de la selección argentina y desde AFA decidieron distinguirlo en el minuto 10 de cada encuentro en todas las canchas del país

7 de septiembre 2026 · 11:05hs
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El homenaje a Messi en el partido de Central Córdoba e Independiente en Santiago del Estero

El homenaje a Messi en el partido de Central Córdoba e Independiente en Santiago del Estero

Durante este fin de semana, se vivió un momento especial en el fútbol argentino por los conmovedores homenajes que le hicieron a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección argentina tras disputar el Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que todos los partidos se detengan a los 10 minutos del primer tiempo para reconocer al rosarino. La iniciativa alcanzó a las distintas categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas.

La elección de ese momento fue porque representa el número que Messi utilizó durante gran parte de su trayectoria con la camiseta albiceleste.

En los estadios que cuentan con pantallas también estaba previsto proyectar un video institucional antes de los encuentros. Sin embargo, las hinchadas sumaron sus propias formas de despedir al capitán argentino durante la fecha 8 del torneo Clausura.

En el Monumental, durante el partido entre River e Independiente Rivadavia, el homenaje de la AFA quedó acompañado por uno de los cánticos tradicionales de las tribunas argentinas.

Durante la pausa, los hinchas comenzaron a cantar "el que no salta es un inglés", en referencia a la última victoria de Messi con la selección ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

>> Leer más: Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrentaría a un equipo africano

El reconocimiento se convirtió así en una combinación de aplausos y canciones para despedir al capitán argentino, además de que se observó la frase "Gracias Leo por ser argentino" en los anillos LED del estadio.

El encuentro entre Central Córdoba e Independiente tuvo un homenaje destacado en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Durante la pausa, el estadio acompañó el reconocimiento a la carrera del rosarino con la Albiceleste con "Brindis", la canción de Soledad Pastorutti. La música estuvo acompañada por un especial video dedicado al futbolista, una escena que luego tuvo repercusión en las redes sociales.

El particular homenaje de Central a Messi en el clásico rosarino

El reconocimiento también llegó al clásico rosarino entre Central y Newell’s.

Los hinchas de Central acompañaron el homenaje de la AFA con aplausos, aunque durante ese momento también aparecieron cánticos dedicados a Ángel Di María. "Fideo, Fideo..." se escuchó en el Gigante de Arroyito.

Por su parte, Newell’s preparó un homenaje propio para Messi. El equipo utilizó una camiseta con un parche que llevaba la imagen del futbolista y la frase "Gracias Leo". El brazalete de capitán que llevó Luca Regiardo también incluyó la misma leyenda.

La iniciativa del ente madre del fútbol nacional permitió que la despedida trascendiera a los partidos del seleccionado y llegara a los estadios de todo el país. Cada hinchada le sumó su propia expresión con el fin de reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes de la historia.

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