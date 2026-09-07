La Capital | Policiales | presos

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

"Queremos evitar que las seccionales se utilicen como alojamientos prolongados", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

7 de septiembre 2026 · 12:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Este lunes hubo traslados de presos que estaban en comisarías a cárceles del Servicio Penitenciario

Foto: Gobierno de Santa Fe

Este lunes hubo traslados de presos que estaban en comisarías a cárceles del Servicio Penitenciario
Cococcioni junto a Masneri: “Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración en comisarías

Foto: Gobierno de Santa Fe

Cococcioni junto a Masneri: “Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración en comisarías", afirmó el ministro

Más de 100 detenidos en comisarías de Rosario fueron trasladados este lunes a distintas unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe. Los traslados continuarán en otras unidades regionales de la Policía de la provincia.

Fuentes del gobierno de Santa Fe señalaron que el objetivo “es evitar que las comisarías se utilicen para alojamientos prolongados”.

El procedimiento de esta mañana fue supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien explicó que se trata de “traslados encadenados que permiten liberar los principales lugares de concentración de personas detenidas. Estuvimos sacando detenidos de comisarías de Santa Fe, Rafaela y ahora Rosario”.

Dónde y cómo son reubicados los presos

Según los voceros, los internos son distribuidos en las unidades penitenciarias de Recreo, Piñero y Coronda, de acuerdo con su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario. A su vez, se realizan derivaciones entre esos establecimientos para optimizar la disponibilidad de plazas.

>> Leer más: El Servicio Penitenciario Provincial reubicó 120 presos de Piñero en otras unidades penitenciarias

Cococcioni precisó que Rosario dejará de tener detenidos varones alojados de forma permanente en comisarías, aunque conservará un cupo transitorio de 144 plazas para personas aprehendidas en flagrancia, por orden fiscal o durante las primeras diligencias judiciales.

Cococcioni junto a Masneri: “Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración en comisarías

Cococcioni junto a Masneri: “Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración en comisarías", afirmó el ministro

Ya no vamos a tener el problema de detenciones crónicas o de larga duración: personas que permanecían años en una comisaría e, incluso, cumplían allí una condena”, afirmó. Según explicó, esa situación generaba “protestas, desmanes, evasiones, motines y reclamos inherentes al alojamiento permanente”.

Cuándo un preso pasa a disposición del Servicio Penitenciario

El ministro Cococcioni remarcó que las comisarías seguirán cumpliendo una función inicial en los procedimientos policiales. Sin embargo, cuando la privación de libertad se consolide y transcurran más de 72 o 96 horas, el detenido deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, indicó que los traslados hacia unidades penitenciarias se realizan semanalmente. Señaló que con la futura inauguración de El Infierno, prevista para marzo de 2027, y de la Unidad Penitenciaria Nº 13, proyectada para junio de ese mismo año, se solucionará aún en una mayor medida el problema de presos alojados en comisarías.

No obstante, sostuvo que la sobrepoblación carcelaria “es mucho menos preocupante que la sobrepoblación en comisarías”, una situación que, según afirmó, “no debe existir porque afecta directamente a la seguridad”. Una vez completado el operativo en Rosario, los traslados continuarán en las unidades regionales con mayor concentración de detenidos, entre ellas las correspondientes a los departamentos General López y San Lorenzo.

Nuevo complejo penitenciario

La Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, inaugurada el jueves pasado, cuenta con 891 plazas: 251 para mujeres y 640 para hombres. El establecimiento permitirá descomprimir las comisarías de la región y forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la Provincia.

El programa prevé la creación de más de 7.000 nuevas plazas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, una cifra superior a la construida en toda la historia de Santa Fe. Con las obras finalizadas, en ejecución y proyectadas, la capacidad de alojamiento superará las 14.000 plazas.

La ampliación permitirá mejorar el control de la población penal, ordenar la distribución de los detenidos según sus perfiles criminales y evitar la permanencia prolongada en comisarías, para que los agentes policiales puedan concentrarse en las tareas de prevención y patrullaje.

Noticias relacionadas
Personal de Prefectura y de PDI en la zona de Ludueña donde fueron hallados restos óseos

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Emboscada en zona sur. El millonario robo sucedió cerca de Ovidio Lagos y colectora de Circunvalación en la zona sur de Rosario. 

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Uno de los carteles con amenazas escritas en cartón dejados en los ataques a tiros contra la sede de la AIC y el destacamento El Tanque.

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Este sábado, entra en vigencia la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años.

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo último

Fechas de pago de Ansés: cuándo se cobra en septiembre

Fechas de pago de Ansés: cuándo se cobra en septiembre

Medicamentos gratis de Pami: los nuevos requisitos y cómo acceder a ellos

Medicamentos gratis de Pami: los nuevos requisitos y cómo acceder a ellos

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

"Queremos evitar que las seccionales se utilicen como alojamientos prolongados", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos
La Ciudad

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño
La ciudad

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos para el operativo sanitario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos para el operativo sanitario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Newells le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Ovación
Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino
Ovación

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Cóccaro tras el gol en el clásico: Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar

Cóccaro tras el gol en el clásico: "Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar"

Policiales
Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

La Ciudad
Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos
La Ciudad

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda
Zoom

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe