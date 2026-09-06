Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad fuerte y vinculada a todo el sector productivo"

Pablo Bortolato viene del corazón del mercado de capitales, es tercera generación de una familia donde el mundo financiero siempre fue una pasión . El ahorro forma parte de su ADN, de hecho, cuenta que cuando era niño su abuelo le regaló una alcancía para que empiece a generar valor . Su pasión es la mesa de operaciones, allí donde nacen las oportunidades en un mercado. Y, desde noviembre del 2025, es presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, un cargo que lleva con orgullo en una entidad donde está desde hace décadas.

Hoy le toca presidir una Bolsa que continúa en transformación, con ejes definidos desde la anterior gestión de Miguel Simioni a los cuales se suman su impronta -tras haber sido presidente del Mercado Argentino de Valores-, así como los nuevos desafíos coyunturales y las necesidades de los socios de la entidad . De esto y de mucho más habló en La Capital + en una entrevista en el programa Negocios . Aquí un desglose de los temas claves abordados.

En octubre la Bolsa de Comercio de Rosario festejó 142 años en la región. Son décadas de compromiso con el crecimiento del sector productivo de toda la provincia y en ese marco, su actual presidente destacó el rol clave alcanzado a nivel nacional , siendo un actor central para la concreción de mejoras para la región. “Yo veo en este momento a la Bolsa muy bien, porque vemos que hay una agenda histórica que empezó a concretarse”. Se refiere a puntos claves de infraestructura, al del tercer carril de la autopista Santa Fe – Rosario, a las futuras obras para acceder a los puertos y a las rutas y, por supuesto, a la hidrovía que conecta a la producción local con la demanda global.

En este marco, Pablo recordó a los equipos técnicos que pasaron por la Bolsa y que han hecho historia. Porque muchas de las obras que hoy son una realidad, fueron proyectadas hace muchos años por estos grupos de trabajo. “Que convoquen a la Bolsa, a sus profesionales, que nos llamen para que estemos presentes en diversos ámbitos es muy importante. Y si después las obras y las mejoras se concretan es aún mucho más importante”, añadió. Eso sí, entre las materias pendientes, el presidente de la entidad habló de la necesidad de extender las líneas ferroviarias, lo cual potenciaría y mucho la logística del sector . “El tren es clave para el futuro porque descomprimiría todas las rutas y accesos”, definió.

Pensando en las materias pendientes, Bortolato explicó: "El tren es clave para el futuro porque descomprimiría todas las rutas y accesos”.

Otra de las líneas que llevó adelante la Bolsa en las últimas gestiones es la de ser una entidad de puertas abiertas, algo que Bortolato quiere continuar, siendo además una “Bolsa fuerte, muy vinculada al sector productivo”. Un dato curioso que sumó en esta entrevista es que él ha tenido la oportunidad de caminar muchas Bolsas del país, incluso con más recursos, pero que ve que en sus pasillos no se registra la vida social y de networking que tiene la entidad rosarina. “En Rosario vos ves todos los días a los socios en los pasillos, hay mucha gente circulando. Es una Bolsa con mucha vida, por eso es importante tener siempre llegada al socio, invitarlo a participar de los eventos, de los desayunos que estamos haciendo. En esos espacios surgieron ideas muy buenas”, describió.

En esa línea, el objetivo es que la entidad siga siendo un lugar de encuentro del sector. Dentro de la gestión de Bortolato se planteó la idea de desarrollar un hub de innovación en un espacio muy amplio del segundo piso del edificio institucional que fue liberado por el laboratorio tras su traslado Circunvalación y Avenida Jorge Newbery. “Dimos a conocer la idea del hub y a partir de ahí recibimos muchas consultas. En algún momento dudábamos porque veíamos en los más jóvenes cierta baja en la presencialidad. Nos preguntábamos si iba a haber demanda de las startups para venir, y lo que sucedió es que los grandes referentes de innovación nos llamaron para decirnos que era una gran idea y que había necesidad de un espacio así”, relató Bortolato. Tras esa devolución, la decisión está tomada, el objetivo es avanzar con ese proyecto que contempla también la mudanza al edificio histórico de otras entidades asociadas a la Bolsa y que están vinculadas al negocio del agro.

Pablo conforma la tercera generación de dirigentes. Su papá, Jorge, y su abuelo Amadeo fueron también presidentes del Mercado Argentino de Valores (antes Mervaros). Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El rol de los jóvenes en los mercados

Un desafío para todas las entidades es atraer a las nuevas generaciones a sus pasillos. En ese marco, la Bolsa cuenta con su comisión de jóvenes donde se abre la posibilidad de abrir los debates y sumar sus ideas. El presidente de la entidad ve con buenos ojos que empiecen a involucrarse desde chicos, de hecho, contó que en el mundo financiero “los jóvenes están empezando a incursionar solos, desde aplicaciones que se bajan en el celular. A mí me llaman los padres, a veces preocupados, pero les digo que hagan los cursos de la Bolsa y les explico que no hay que confundir juego con inversiones”. Además, consultado por su postura respecto de las criptomonedas, que es un mercado donde hay muchos jóvenes, definió: “Es un debate constante en la oficina, nos consultan los amigos, los clientes, pero es algo no regulado. Yo soy un hombre de mercados”.

Los primeros años en la mesa de operaciones

La adrenalina de operar en los mercados financieros le gustó desde siempre a Pablo Bortolato. Aprendió de su padre, Jorge Bortolato, quién no sólo tuvo su propia empresa sino que también fue presidente del Mercado Argentino de Valores, cargo que también tuvo su abuelo, Amadeo en épocas de Mervaros. Recuerda Pablo que ya en la adolescencia aprovechaba el tiempo libre y se iba a la empresa de su padre a ver cómo era ese trabajo que tanto lo convocaba. Y fue, tras formarse, cuando le tocó el turno para hacer negocios en la mesa de operaciones. Eran épocas de hiperinflación y veía que una acción crecía con mucha velocidad. Ahí dijo “esto es lo mío, me quedo acá”, aunque en la entrevista confiesa que en aquel momento no se daba cuenta que no ganaba dinero, sino que sólo sostenía los pesos.

Pero, en la entrevista en La Capital +, cuenta que no siempre todo salió bien: “Me acuerdo de las primeras veces que operé, una vez perdí todos mis ahorros de un año. Y ahí aprendí que no se debe vivir sólo de la bolsa, sino que hay que pensarla como una herramienta de ahorro. Nosotros, tanto mi abuelo como mi papá, siempre fuimos conservadores a la hora de invertir y tenemos también clientes conservadores que piensan en las inversiones en el largo plazo”.

Además de su cargo institucional, Bortolato es socio en la sociedad de bolsa Brio Valores Alycs. Divide su tiempo entre la Bolsa, su empresa, la familia y el deporte, ya que es jugador aficionado de futsal. En el futuro, se imagina volviendo a tener más tiempo para sus clientes y también teniendo siempre una pantalla adelante, para ver las cotizaciones a cada minuto. Y, por último, en la entrevista de La Capital + se le consultó acerca de qué es lo que no negociaría a esta altura de su vida. La respuesta no dejó margen a dudas: “No haría algo por fuera de los mercados. Eso no lo negocio. Fuera de los mercados, no me interesa”.